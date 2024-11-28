В России назвали условия, на которых Путин согласится прекратить войну

Террористы продолжают настаивать на своих условиях

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал условия, при которых РФ будет согласна на переговоры по прекращению войны против Украины. По его словам, это возможно только на тех условиях, которые в июне озвучивал глава РФ Владимир Путин "с поправкой на произошедшее с того времени развитие "на земле".

Он отметил, что США и Запад должны признать, что альтернативы июньскому предложению Путина якобы нет. Слова путиниста цитируют росСМИ.

"Если они будут упорствовать в своих заблуждениях и настаивать на каких-то ложно понятых схемах и накачивать ситуацию помощью, вооружениями, провоцировать Киев на все новые провокации и преступные действия, тогда, конечно, никакой базы для переговоров существовать не будет. Выбор за ними, он достаточно простой, бинарный — либо принять то, что предложено Путиным, либо оставаться там, где сейчас, с перспективой дальнейшего для них ухудшения ситуации", — цинично заявил Рябков.

Напомним, в июне 2024 года Путин назвал условия для мирных переговоров и прекращения войны. Он требовал "полного вывода" украинских войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Тогда глава РФ подчеркнул, что речь идет о всей территории этих регионов, а не только об оккупированных Россией частях. Также он требовал от Украины отказа от вступления в НАТО. На этом аппетиты диктатора не заканчиваются — он также хотел отмены санкций для России. Также он не забыл повторить свои привычные "заклинания": "наша цель — нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация".

Как сообщал "Телеграф" глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал два условия для начала переговоров с Россией. Первое — воля обеих сторон на прекращение боевых действий. Кроме того, ситуация должна быть возвращена как минимум к состоянию на 23 февраля 2022 года.