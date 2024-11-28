Сегодня можем только помечтать: чем лакомились украинцы XVIII века на Воздвиженской ярмарке
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Традиционный праздник Воздвижения превращался в настоящее торговое событие, разрушающее стереотипы о провинциальности украинских земель того времени
В Украине XVIII века Воздвижение было не просто религиозным событием. На этот праздник приходилась одна из крупнейших ярмарок Гетманщины.
Она проходила в Кролевце. Важным фактором развития города в этот период стало его отнесение к особой категории административно-территориальных единиц Гетманщины — так называемых "засеймских" сотен Нежинского полка.
Историк развенчал распространенный миф о "столичности" городов Гетманщины. Киев никогда не был административной столицей, но был мощным духовным и образовательным центром. Гетманские административные центры были скорее управленческими центрами, чем традиционными столицами.
Крупнейшие ярмарки традиционно проходили не в полковых городах, а в сотенных центрах – в частности, в Кролевце и Ромнах. Последний город в свое время даже был центром Лубенского полка.
Ассортимент, поражавший воображение
Современного читателя непременно удивил бы список продуктов, доступных на ярмарках XVIII века. Представьте себе:
- сахар с дальних Канарских островов;
- венецианское мыло;
- египетские губки;
- австрийские сенокосные косы;
- средиземноморские вина;
- кофе из Леванта;
- китайский чай;
- английское пиво;
- пояса из верблюжьей шерсти;
- оливки, лимоны и лимонный сок.
Единственное условие для такого разнообразия – наличие средств. Дешевыми эти удовольствия точно не были
Экзотические вкусности: рожковое дерево
Отдельная достопримечательность – плоды рожкового дерева, попадавшие в Украину из Османской империи, в основном с острова Крит. В таможенных документах их регистрировали как "рожки кандийские".
Украинцы употребляли их как сладости или как основу для напитка, похожего на какао. Также добавляли к кондитерским изделиям. Сегодня производный продукт – порошок "кероб" – стал популярным среди поклонников здорового питания.
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