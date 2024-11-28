Сегодня можем только помечтать: чем лакомились украинцы XVIII века на Воздвиженской ярмарке

Традиционный праздник Воздвижения превращался в настоящее торговое событие, разрушающее стереотипы о провинциальности украинских земель того времени

В Украине XVIII века Воздвижение было не просто религиозным событием. На этот праздник приходилась одна из крупнейших ярмарок Гетманщины.

Она проходила в Кролевце. Важным фактором развития города в этот период стало его отнесение к особой категории административно-территориальных единиц Гетманщины — так называемых "засеймских" сотен Нежинского полка.

Историк развенчал распространенный миф о "столичности" городов Гетманщины. Киев никогда не был административной столицей, но был мощным духовным и образовательным центром. Гетманские административные центры были скорее управленческими центрами, чем традиционными столицами.

Крупнейшие ярмарки традиционно проходили не в полковых городах, а в сотенных центрах – в частности, в Кролевце и Ромнах. Последний город в свое время даже был центром Лубенского полка.

Ассортимент, поражавший воображение

Современного читателя непременно удивил бы список продуктов, доступных на ярмарках XVIII века. Представьте себе:

сахар с дальних Канарских островов;

венецианское мыло;

египетские губки;

австрийские сенокосные косы;

средиземноморские вина;

кофе из Леванта;

китайский чай;

английское пиво;

пояса из верблюжьей шерсти;

оливки, лимоны и лимонный сок.

Единственное условие для такого разнообразия – наличие средств. Дешевыми эти удовольствия точно не были

Экзотические вкусности: рожковое дерево

Отдельная достопримечательность – плоды рожкового дерева, попадавшие в Украину из Османской империи, в основном с острова Крит. В таможенных документах их регистрировали как "рожки кандийские".

Украинцы употребляли их как сладости или как основу для напитка, похожего на какао. Также добавляли к кондитерским изделиям. Сегодня производный продукт – порошок "кероб" – стал популярным среди поклонников здорового питания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, выпекали ли хлеб трипольцы. Несмотря на развитое земледелие, они имели существенные технологические ограничения в приготовлении пищи.