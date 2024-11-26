Наши предки любили уху с краснокнижной рыбой: историк рассказал, чем лакомились герои Квитки-Основьяненко

Минь – больше, чем просто рыба

Когда-то обычная рыба украинских рек, сегодня почти легенда. Минь, воспетый классиками отечественной литературы, превратился в уникальный биологический вид.

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Упоминания в литературе

Украинская классическая литература не раз обращалась к образу простых, казалось бы, вещей — в частности, к самой обыкновенной рыбе. Среди таких рыб особое место занимает минь – вид, который сегодня стал почти легендой.

Ярче всего эту рыбу описал Квитка-Основьяненко. В бессмертной "Конотопской ведьме" автор подробно показывает колоритное застолье, где сотник Микита Забреха и писарь Павло Пистряк смакуют блюдами из рыбы: " "перш борщ гарячий з усякою мілкою рибкою та пшоняну кашу до олії, далі захододжуваний борщ з линам, а там юшку з МИНЬКАМИ та з пшеничними галушечками, та печені карасі, та більш і нічого".

Это литературное описание не просто штрих к бытовой сцене. Оно показывает минь в повседневном питании украинцев XIX века, когда эта рыба была обычным элементом рациона.

Да, когда-то минь был обычной рыбой в реках Украины. Но сегодня этот вид занесен в Красную книгу, что означает критическое сокращение популяции.

Масштабное загрязнение водоемов, изменение природных экосистем, антропогенное влияние привели к катастрофическому уменьшению численности вида. Сейчас минь сохранился только в редких реках, превратившись в настоящее биологическое сокровище.

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