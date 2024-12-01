Генерал рассказал, какие 4 ошибки совершила власть и военное руководство за два года войны

Некоторые события произошли на его глазах

Генерал армии Украины и бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о 4 ошибках власти и военного руководства за два года большой войны. Он также ответил, как их можно было избежать.

Об этом он рассказал в интервью Фактам. По его словам, легко указывать на определенные ошибки, не принимая непосредственного участия в процессах организации этого сопротивления, или стоя в стороне и наблюдая со стороны все события.

Была продемонстрирована слабость украинской позиции

"Это всегда субъективный взгляд. Но есть некоторые события, которые происходили на моих глазах, и в которых лично участвовал. Считаю одной из ошибок первого этапа вторжения проведение переговоров. Когда буквально в первые дни начали обсуждать с россиянами условия завершения процесса, в том числе и путем возможной оккупации определенной части Украины, причем вообще без каких-либо гарантий. Думаю, что таким образом была продемонстрирована слабость украинской позиции", — говорит он.

Муженко говорит, что это произошло в тот момент, когда россияне растерялись от той неожиданной жесткой встречи, которую сразу им организовали Вооруженные Силы Украины и украинское общество. Он добавил, что это был до сих пор не оцененный патриотический подъем на уровне не только отдельных людей, но и целых общин.

"Примеров очень много. И на Черниговщине, и на северной Киевщине, и на северной Житомирщине, и на Харьковщине, и на юге. Россияне не ожидали такого. Они надеялись на бравурные марши, цветы, аплодисменты и хлеб и соль. Однако этого не произошло. И тут им, растерянным, предложили обсудить условия прекращения боевых действий. По моему мнению, это очень быстро создало у них впечатление, что власть Украины начала прогибаться из-за этой агрессии. Кстати, прогнозируемую, но почему-то неожиданную", — рассказал генерал.

Привело к определенному дисбалансу в системе управления и управляемости процессами

По его словам, сначала было стихийное движение сопротивления. Децентрализованность действий, предоставление широких полномочий командирам низшего звена и невмешательство старшего руководства в их решения давало им возможность маневрировать своими силами и средствами. И эта децентрализованная хаотичность и асимметричность действий тогда показывали результативность в боях. Однако децентрализованное командование требует дисциплинированной инициативы, считает Муженко.

"Эта хаотичность тогда воспринималась. Но в дальнейшем это уже привело к определенному дисбалансу в системе управления и управляемости процессами. Например, неконтролируемый и непонятный мне отход на территории Луганской области — оставление Станицы Луганской, оставление Счастья с неподорванным мостом. Почему это произошло?", — спрашивается он.

Бывший начальник Генштаба говорит, что там не было такой угрозы, был большой барьерный рубеж (река Северский Донец), который мог бы сдерживать довольно долгое время российские подразделения, однако пункты управления были перемещены в тыл на десятки, а иногда сотни километров. Не во всех случаях это диктовалось обстановкой. И это была вторая ошибка нашей власти и военного руководства.

За первые несколько дней широкомасштабной агрессии потери составили примерно столько, сколько за весь 2014 год

Третья ошибка это мобилизация. Ведь тогда же еще был хаос.

"Принимали всех подряд, без разбора. И была пересортица: специалиста по РЭБ могли отправить в пехоту, а специалиста по пехоте — в часть связи. Путем уже внутреннего перемещения каким-то образом из этой ситуации выходили. То, что в то время был постоянный наплыв людей, создало проблему на будущее. Потому что некоторые командиры вообразили, что человеческий ресурс неисчерпаем, и поверхностно относились к планированию своих действий, не понимая того, что количество населения у нас ограничено, что произошла колоссальная миграция населения, что будет много непригодных к службе. То есть что наступит такой период, когда пополнение армии станет проблемой", — считает Муженко.

Генерал добавил, что на стихийную мобилизацию влияли различные факторы. Людей брали, чтобы только заполнить количественную потребность воинских частей.

"Даже с превышением этой потребности, чтобы этих добровольцев распихивать. К чему это привело? В 2016 году после создания командования Сил специальных операций был заведен специальный учет специалистов дефицитных специальностей. Это военнослужащие ССО, снайперы, инструкторы учебных центров, операторы ПТУРов и еще ряд критически важных специальностей, требующих специфической долговременной подготовки. И куда они попали? Кто обратил внимание на этот спецучет? И вообще, раз информация о вторжении была, почему этот хаос произошел в таких масштабах? ", — акцентирует он.

Муженко говорит, что потери за первые несколько дней широкомасштабной агрессии составили примерно столько, сколько за весь 2014 год. "Я об этом при свидетелях сказал бывшим главнокомандующему и начальнику Генштаба. Потом начали закрывать эту статистику".

Окоп сохраняет жизни солдат

Четвертая ошибка — это вопрос фортификаций. В конце марта, возвращаясь с Донбасса, он получил информацию о том, что россияне выводят свои войска из-под Киева.

"Мы с полковником Александром Махачеком (грамотный, толковый офицер; погиб на Донбассе 30 мая 2022 года, посмертно отмечен званием Героя Украины) привезли карту, где нанесены рубежи, которые необходимо дооборудовать, а некоторые, отстроенные еще в период 2015-2016 годов, — оживить, то есть заполнить войсками, чтобы привести их в порядок. Сказал: "Готовьте распоряжение" — "Мы будем наступать, мы не будем обороняться". Эта карта до сих пор находится в одной из структур Генерального штаба. Там речь шла и о Запорожской области, и о Донбассе, как раз направления Покровск и Часов Яр. Еще раз повторю, что это было в марте 2022 года", — вспомнил Муженко.

Тогда он позвонил одному из начальников, который отвечал за инженерное обеспечение: "Сколько у вас лопат есть?".

"Потому что трактор или бульдозер — это одно, но все равно надо копать, потому что окоп сохраняет жизнь солдат. Одно из основных средств пехоты — это лопата. Малая саперная, большая — без разницы. В период АТО некоторые этого не поняли. Тогда были претензии: "А почему у нас окопы не выкопаны?" Я когда-то сказал одному народному депутату, который тогда якобы проходил службу: "Я должен прийти и вам персонально копать окопы?" Так вот, этот начальник ответил, что лопаты есть. "Сколько?" — "Двадцать тысяч" — "Полумиллионную армию двадцать тысяч не спасет". Помню этот разговор как сейчас", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" писал, что военный эксперт заявил о зацикленности Путина на войне с Украиной.