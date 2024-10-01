"Наше будущее защищает Украина": президент Грузии сделала прогноз насчет окончания войны

Она также указала на еще один важный фактор

Судьба Европы будет определена результатом войны в Украине. Кроме того, результаты запланированных выборов в Молдове и Грузии определят безопасность Черного моря и его будущее.

Об этом заявила на Варшавском форуме по безопасности заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, пишет "Грузия Online". По ее словам, 80 процентов населения страны твердо поддерживают европейский путь и европейское будущее.

"Демократические и проевропейские силы всегда были в Грузии. Они представляли большинство страны. Они знают, где наше будущее. Они знают, что у Грузии нет другой альтернативы. 80 процентов населения Грузии, несмотря на войну и многие другие попытки России изменить путь Грузии, на протяжении многих лет твердо поддерживают европейский путь и европейское будущее Грузии", — отметила Зурабишвили.

Она подчеркнула, что выборы в стране, намеченные на 26 октября, станут решающими. По словам президента, многие силы действуют против воли Грузии, но она уверена, что будущее страны – в Европе.

"Это наше будущее защищает Украина, когда Украина борется за свою независимость, за свободу Европы, а также за свободу Грузии. Судьбу Европы определит исход войны в Украине, а также результаты выборов, запланированных в Молдове и Грузии. Это также определит безопасность Черного моря и будущее этого моря, как сотрудничества, взаимосвязи и мира моря. Это также определяет роль Европы и наших западных партнеров в кавказском регионе, определяет будущее Армении, которая также находится на пути к сближению с Евросоюзом. Так что все, что сегодня поставлено на карту, очень важно, и самое главное – это мир. Мир, который будет выражен свободным волеизъявлением народов в Грузии, Молдове", — заявила Зурабишвили.

Напомним, находящаяся у власти в Грузии пророссийская партия "Грузинская мечта" в своей предвыборной агитации на выборах в парламент использует манипулятивные баннеры на которых показаны разрушенные Россией украинские города. Их сравнивают с городами Грузии.