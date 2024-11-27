Союзники считают, что проблема Украины не в оружии

На Западе считают, что Украине необходимо снижение мобилизационного возраста, чтобы решить проблемы на фронте. Если этого не сделать, то она вскоре потеряет позиции в Курской области.

Об этом пишет AP со ссылкой на неназванных чиновников в Вашингтоне и Европе. Отмечается, что в Украине считают, что сейчас необходимо мобилизировать 160 тысяч мужчин, однако в Белом доме говорят, что понадобится больше.

Тем временем европейские чиновники говорят, что президент Украины Владимр Зеленский неоднократно слышал от союзников, что у ВСУ есть проблема с численностью, а не с количеством вооружения.

Они также сообщили, что отсутствие резервов означает, что для Украины скоро станет невозможным удержание позиций в Курской области. Кроме того, ситуация там и так усложнилась после прибытия в Россию подкреплений из Северной Кореи.

Для украинских властей тема снижения мобилизационного возраста очень непопулярная, поскольку существует опасение по поводу стабильности работы экономики в случае, если мобилизационный возраст будет снижен.

Как сообщалось ранее, источник "Телеграфа" в Министерства обороны рассказывал, что оккупанты готовили крупную военную операцию в Запорожской области. Однако теперь они снимают оттуда подразделения и перебрасывают их в Курскую область, где интенсивность боев стала выше, чем на Покровском направлении.

К слову, в Курской области под контролем ВСУ остаются примерно 800 квадратных километров территории, что на 40% меньше, чем в первые дни операции.