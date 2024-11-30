Российская пропаганда хорошо поработала в Южной Америке

Бывший аргентинский защитник российского "Пари НН" Лукас Масоэро, который сейчас выступает за румынский "Университатя Клуж", назвал президента РФ Владимира Путина "невероятной персоной". Накануне президент Украины Владимир Зеленский обвинил главу Кремля в "расколе Европы".

Соответствующий комментарий Лукаса приводит РБ-Спорт. Масоэро отметил, что хотел бы стать учеником Путина.

– Вы начали говорить о Владимире Путине. Что чувствуете, когда видите его в телевизоре?

– Это невероятная персона, с которой ты хочешь встретиться. Человек, которого хочешь узнать ближе. Он изменил историю всей страны.

Я бы хотел с ним увидеться, пообщаться. Хотел бы научиться у него чему-то, на самом деле.

Когда ты лично встречаешься с человеком и говоришь, то понимаешь, почему он делает то, что делает. Великий президент, надеюсь, при нем Россия будет только расти.

– Если бы у вас был шанс задать Путину один вопрос, что бы спросили?

– Я бы его расспрашивал без остановки – о геополитике, многих других вещах, о которых хочу знать больше.

Думаю, Владимир Путин – лучший учитель, который только может быть. Он все время смотрит вперед и опережает всех на несколько шагов, – сказал Масоэро.

В сети лишь посмеялись с футболиста. Пользователи отметили, что в России "растет" только курс рубля.

Напомним, Международная федерация футбола ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Из-за этого россиянам сложно найти соперника.