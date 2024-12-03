Укр

Выбили из плацдарма. ВСУ освободили населенный пункт на Харьковщине (карта)

Автор
Анастасия Мокрик
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Украинские военные освободили населенный пункт
Украинские военные освободили населенный пункт. Фото Коллаж "Телеграфа"

Воины 8-го отдельного штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" провели зачистку местности

В Харьковской области российские военные пытались захватить и удержать плацдарм на правом берегу реки Оскол в районе села Новомлынск, Купянского района. Имея преимущество в силах, они даже переправились через водное препятствие.

Об этом 3 декабря сообщает Генштаб ВСУ. Отмечается, что украинские военные с помощью артиллерии и подразделений БПЛА смогли выбить противника их плацдарма.

"В частности, воины 8-го отдельного штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" провели зачистку местности в окрестностях Новомлынска от сил противника", — говорится в сообщении.

В ходе успешной работы враг был уничтожен. В настоящее время правый берег Оскола находится под контролем Сил обороны. Над Новомлынском развеваются украинские флаги.

Соответствующие данные отображают на карте боевых действий аналитики DeepState.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские военные продвинулись в Старых Тернах, Курахово, возле Кругляковки (Купянский район Харьковской области) и Пушкиного.

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#Украина #Харьковская область #Война