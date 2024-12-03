Россияне захватили новые территории в двух областях: как изменилась линия фронта (карта боев)

Враг нарастил количество боеприкосновений

Идет 1014-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала минувших суток, 2 декабря, до 22:00, на фронте произошло 193 боевых столкновения. Россияне продвинулись в Донецкой и Харьковской областях.

По данным портала DeepState, враг продвинулся в Старых Тернах, Курахово, возле Кругляковки (Купянский район Харьковской области) и Пушкиного. Уточнена линия столкновения у Нового Комара.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на 22:00 2 декабря, больше всего российских атак было на Кураховском направлении. За неполные сутки враг 67 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Берестки, Старые Терны, Солнцевка, Новодмитровка, Заря, Курахово, Дальнее, Екатериновка, Антоновка и Ганивка. Там было обезврежено 100 окупантов, 45 из них — безвозвратно.

На Покровском направлении россияне 40 раз пытались прорвать нашу оборону. Бои шли неподалеку от населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Красный Яр, Даченское, Желтое, Чумацкое и Новый Труд.

"Противник несет значительные потери — сегодня (2 декабря, — ред.) на этом направлении было обезврежено более 411 оккупантов, 200 из них — безвозвратно. Также уничтожен один автомобиль и миномет противника", — проинформировали в ГШ.

На Времевском направлении россияне совершили 30 наступательных действий. Они атаковали неподалеку от Константинопольского, Раздольного, Великой Новоселки, Новоандреевки, Новоселки и Новополя.

Как сообщал "Телеграф", Соединенные Штаты вечером 2 декабря официально объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Его стоимость составляет 725 миллионов долларов США, а в составе пакета – ракеты для систем М142 HIMARS, артиллерийские снаряды, беспилотники, ПЗРК Stinger и так далее.