Россияне продвинулись в двух областях и на Курщине. Как изменилась линия фронта (карта)

По всей линии фронта продолжаются тяжелые бои

Идет 1013-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала минувших суток, 1 декабря, до 22:00, на фронте произошло 158 боевых столкновений. Россияне продвинулись в Донецкой и Харьковской областях, а также на Курщине, где продолжается операция Сил обороны Украины.

По данным портала DeepState, враг продвинулся у Нового Комара (Времевское направление, в районе Великой Новоселки), Берестового (Купянское направление), Погребков (Курская область РФ, в районе крайней северной точки украинского плацдарма) и в Курахово. Изменения линии фронта отображаются на карте.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на 22:00 1 декабря, больше всего российских атак было на Кураховском направлении. За неполные сутки насчитывалось 48 боестолкновений. Бои шли вблизи Берестков, Солнцевки, Зари, Новодмитровки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки и Ганновки.

На Покровском направлении россияне совершили 33 штурмовых и наступательных действия. Наиболее активно они пытались продвинуться в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Желтого и Чумацкого.

"По предварительным подсчетам, сегодня (1 декабря, — ред.) наши воины ликвидировали 173 и ранили 210 оккупантов на данном направлении; уничтожили танк, три боевых бронированных машины, три миномета и семь автомобилей, также нанесли повреждения двум артиллерийским системам", — проинформировали в Генштабе.

На Времевском направлении враг 24 раза пытался прорвать нашу оборону. Россияне наступали около Константинопольского, Трудового, Великой Новоселки, Новоселки, Нового Комара и Новодаровки.

Как сообщал "Телеграф", россияне в ночь на 2 декабря атаковали ударными беспилотниками Тернополь. Пострадал многоэтажный дом, где начался пожар в одной из квартир, есть разрушения, погибшие и пострадавшие.