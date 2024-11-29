Россияне продвинулись в Донецкой области, но дорого за это заплатили (карта боев)

Продолжаются ожесточенные бои

Идет 1010-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала минувших суток, 28 ноября, до 22:00, на фронте произошло 188 боевых столкновений. У россиян есть продвижение, однако за каждый метр украинской земли они платят жизнями своих бойцов.

По данным портала DeepState, враг продвинулся возле Великой Новоселки (один из крупнейших поселков на юго-западе Донецкой области, на юге от Курахового), Разлива, Зари, Желтого, Пушкиного, в Берестках и Курахово. Изменения линии фронта отражены на карте.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на 22:00 28 ноября, больше всего российских атак было на Покровском направлении. Россияне 50 раз атаковали наши позиции. Бои шли в районах Миролюбовки, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Даченского, Желтого, Млечного, Нового Труда и Пустынки.

"По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня (28 ноября, — ред.) составляют 442 человека убитыми и ранеными, к тому же уничтожены две бронированные боевые машины, один миномет, две единицы автомобильной техники, также был поврежден один автомобиль и боевая бронированную машину", — добавили в Генштабе.

На Кураховском направлении враг предпринял 42 попытки продвинуться вперед. Большинство боев произошло вблизи населенных пунктов Солнцевка, Берестки, Новодмитровка, Курахово, Дальнее, Елизаветовка, Романовка, Антоновка, Успеновка и Дачное. На этом направлении потери противника за неполные сутки составили 63 оккупанта убитыми и 74 ранеными. Также наши защитники уничтожили один вражеский танк, три боевых бронированных машины. Кроме того, повреждены два российских танка и пять боевых бронированных машин.

Как сообщал "Телеграф", неизвестные БПЛА ночью 29 ноября посетили сразу два российских региона. В Ростовской области России взрывы слышали у нефтебазы Росрезерва "Атлас" в Каменск-Шахтинске, также, по некоторым данным, были прилеты в одну из нефтебаз в Краснодарском крае РФ.