Вибили з плацдарму. ЗСУ звільнили населений пункт на Харківщині (карта)

Воїни 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади "Едельвейс" провели зачистку місцевості

На Харківщині російські військові намагалися захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл у районі села Новомлинськ, Куп’янського району. Маючи перевагу, вони навіть переправилися через водну перешкоду.

Про це 3 грудня повідомляє Генштаб ЗСУ. Зазначається, що українські військові за допомогою артилерії та підрозділів БПЛА змогли вибити супротивника їхнього плацдарму.

"Зокрема, воїни 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади "Едельвейс" провели зачистку місцевості на околицях Новомлинська від сил противника", — йдеться у повідомленні.

У ході успішної роботи ворога було успішно знищено. В цей час правий берег Осколу знаходиться під контролем Сил оборони. Над Новомлинськом майорять українські прапори.

Відповідні дані відображають на карті бойових дій аналітики DeepState.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські військові просунулися.у Старих Тернах, Кураховому, біля Кругляківки (це Куп’янський район Харківської області) та Пушкіного.