Россияне захватили два села на Донбассе и значительно продвинулись: свежие карты боев

Врагу удалось продвинуться более чем в десяти населенных пунктов

За последние сутки россияне добились новых на фронте, захватив Новоселидовку на Кураховском направлении и Петровку на Покровском направлении Донецкой области. К тому же им удалось продвинуться у ряда населенных пунктов.

Об этом в среду, 27 ноября, пишут аналитики DeepState. Они также показывают обновленную карту боев в Украине.

Помимо захвата двух сел, у российских военных есть успехи в продвижении.

"Враг оккупировал Новоселидовку и Петровку, а также продвинулся возле Новомлынска, Желтого, Пустынки, Пушкиного, Раздольного, Разлива, Веселой Рощи, Ровно, Солнцевки, в Кругляковке, Берестках и Курахово", — говорится в сообщении.

В то же время, в Генштабе сообщают, что за последние сутки на Покровском направлении украинские военные остановили 59 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону Миролюбовки, Красного Яра, Лисовки, Даченского, Млечного, Пустынки и Нового Труда.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 46 вражеских штурмов. Враг наносил авиационных ударов по населенным пунктам. Основные наступательные усилия враг сосредотачивал в районах Дачного, Новодмитровки, Курахового, Дальнего, Екатериновки, Елизаветовки, Ганивки, Антоновки, Берестков, Зари и Солнцевки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что за последнее время российские войска ускорили наступление на востоке Украины. Стало известно, сколько им удалось захватить украинской территории за семь дней.