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Вы должны отчитываться Пенсионному фонду об этих расходах, чтобы не потерять субсидию

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Субсидию назначают не на все расходы, а на то, что в рамках социальных норм потребления Новость обновлена 03 декабря 2024, 11:50
Субсидию назначают не на все расходы, а на то, что в рамках социальных норм потребления. Фото Коллаж "Телеграфа"

Основных правил девять, они имеют исключения

С 1 декабря в Украине субсидии назначаются на отопительный период с месяца обращения. Для тех, кто уже получает субсидии, следует знать, что некоторые изменения в вашей жизни требуют уведомления в Пенсионный фонд. Как результат, в некоторых случаях субсидия может быть скорректирована или нужно подавать документы заново.

Есть четкий перечень изменений, о котором нужно извещать ПФУ. О нем говорится в постановлении Кабмина о предоставлении субсидий населению. Отметим, что в ноябре были внесены некоторые изменения в определенные пункты.

О каких изменениях следует извещать Пенсионный фонд

  • Изменение количества членов домохозяйства и их семей, а также изменение социального статуса.
  • Изменение адреса места жительства, а также изменение перечня предоставленных коммунальных услуг и условий их получения.
  • Если в доме создали ОСМД или сменили управляющих или исполнителей коммунальных услуг.
  • Если член семьи или домохозяйство находится за границей более 60 дней.
  • При совершении покупки или получения права собственности на сумму свыше 50 тысяч грн. Отметим, что именно этот пункт был изменен в ноябре. На период военного положения сумму одноразовой покупки увеличили до 100 тысяч грн, а в случае если была приобретена установка для генерации электроэнергии до 150 тысяч грн.
  • При покупке иностранной валюты или банковских металлов. Учитываются операции на общую сумму 50 тысяч гривен в течение года.
  • Получение одноразового дохода на сумму свыше 75 тысяч грн, как исключение — страховые выплаты, наследство в виде недвижимого, имущества грант на обучение и т.д.
  • Открытие депозитного банковского счета или покупка облигаций внутреннего государственного займа более чем на 100 тысяч грн.
  • Оплата счетов человека за счет третьего лица или местного бюджета.

Следует заметить, что получатели субсидии на территории прифронтовых или приграничных регионов Украины, граничащие с Россией, могут информировать о таких изменениях в течение месяца после отмены военного положения в Украине.

Как сообщить Пенсионный фонд об изменениях

Важно сделать это в 30-дневный срок после наступления смен. Сделать это можно, обратившись в Пенсионный фонд лично или через портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что есть еще один вид субсидии, на которую могут претендовать часть украинцев — это выплата на закупку печного топлива. В этом случае в декларации указывают доходы за предыдущий календарный год. Если же получать субсидию на жилищно-коммунальные услуги, то все зависит от месяца подачи документов.

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