Вы должны отчитываться Пенсионному фонду об этих расходах, чтобы не потерять субсидию

Основных правил девять, они имеют исключения

С 1 декабря в Украине субсидии назначаются на отопительный период с месяца обращения. Для тех, кто уже получает субсидии, следует знать, что некоторые изменения в вашей жизни требуют уведомления в Пенсионный фонд. Как результат, в некоторых случаях субсидия может быть скорректирована или нужно подавать документы заново.

Есть четкий перечень изменений, о котором нужно извещать ПФУ. О нем говорится в постановлении Кабмина о предоставлении субсидий населению. Отметим, что в ноябре были внесены некоторые изменения в определенные пункты.

О каких изменениях следует извещать Пенсионный фонд

Изменение количества членов домохозяйства и их семей, а также изменение социального статуса.

Изменение адреса места жительства, а также изменение перечня предоставленных коммунальных услуг и условий их получения.

Если в доме создали ОСМД или сменили управляющих или исполнителей коммунальных услуг.

Если член семьи или домохозяйство находится за границей более 60 дней.

При совершении покупки или получения права собственности на сумму свыше 50 тысяч грн. Отметим, что именно этот пункт был изменен в ноябре. На период военного положения сумму одноразовой покупки увеличили до 100 тысяч грн , а в случае если была приобретена установка для генерации электроэнергии до 150 тысяч грн.

, а в случае если была приобретена установка для генерации электроэнергии до 150 тысяч грн. При покупке иностранной валюты или банковских металлов. Учитываются операции на общую сумму 50 тысяч гривен в течение года.

Получение одноразового дохода на сумму свыше 75 тысяч грн, как исключение — страховые выплаты, наследство в виде недвижимого, имущества грант на обучение и т.д.

Открытие депозитного банковского счета или покупка облигаций внутреннего государственного займа более чем на 100 тысяч грн.

Оплата счетов человека за счет третьего лица или местного бюджета.

Следует заметить, что получатели субсидии на территории прифронтовых или приграничных регионов Украины, граничащие с Россией, могут информировать о таких изменениях в течение месяца после отмены военного положения в Украине.

Как сообщить Пенсионный фонд об изменениях

Важно сделать это в 30-дневный срок после наступления смен. Сделать это можно, обратившись в Пенсионный фонд лично или через портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что есть еще один вид субсидии, на которую могут претендовать часть украинцев — это выплата на закупку печного топлива. В этом случае в декларации указывают доходы за предыдущий календарный год. Если же получать субсидию на жилищно-коммунальные услуги, то все зависит от месяца подачи документов.