"Только членство": Украина отказывается от любых альтернатив вступлению в НАТО

Заявление сделано по случаю 30-летия подписания Будапештского меморандума

В день начала министерской встречи НАТО Министерство иностранных дел Украины обнародовало свою позицию о возможных гарантиях безопасности, которые рассматриваются как инструмент сдерживания от российской агрессии. Украина отказывается от любых альтернативных членству в НАТО гарантий безопасности.

Об этом пишет "Европейская правда", имея в распоряжении соответствующий документ. Заявление сделано "по случаю 30-летия подписания Будапештского меморандума".

"Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств, является только полноправное членство Украины в НАТО", — говорится в документе.

Отмечается, что, вероятно, министр иностранных дел Андрей Сибига намерен представить эту позицию в рамках министерской встречи НАТО, которая начнется 3 декабря в Брюсселе.

Документ отмечает, что Украина заранее отказывается от форматов, альтернативных членству.

"Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не примем никакие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", — отмечает МИД.

Внешнеполитическое ведомство обращается к "США и Великобритании, которые подписали Будапештский меморандум, к Франции и Китаю, которые к нему присоединились, ко всем государствам-участникам Договора о нераспространении ядерного оружия", с призывом политически поддержать приглашение Украины в НАТО уже сейчас, что станет "действенным противодействием российскому шантажу".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Владимир Зеленский недавно сказал, что Украина никогда не признает своих временно оккупированных территорий частью России. Потому вариант вступления в НАТО по частям она не рассматривает. В обмен на членство в НАТО Украина согласна только прекратить боевые действия против российских оккупантов, но не больше.