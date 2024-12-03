Делегация Украины вылетает в США для переговоров с людьми Трампа, — СМИ

О встрече между высшим руководством Украины и людьми Трампа начали говорить сразу после победы на выборах

В среду, 4 декабря, Андрей Ермак вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и министром экономики Украины Юлией Свириденко отправляются в Соединенные Штаты Америки на важные дипломатические переговоры.

Главная цель поездки – встречи с официальными представителями государственной власти США и, в частности, с окружением Дональда Трампа. Ключевой фигурой этих переговоров станет Кит Келлог, номинированный на должность специального представителя в отношении Украины. Об этом сообщает Радио NV со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.

Цель визита — обсудить будущую политику в отношении Украины. Ранее Ермак планировал такую поездку сразу после президентских выборов в США вместе со Стефанишиной, однако тогда не удалось организовать необходимые встречи.

Встреча между новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и представителями Украины начала готовиться сразу после объявления результатов выборов. Андрей Сибига еще в середине ноября говорил, что практическая подготовка по встрече Зеленского и Трампа началась.

Также ранее "Телеграф" сообщал о том, что появились детали плана спецпредставителя Трампа по Украине. В частности, речь идет о прекращении изоляции России.