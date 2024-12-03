Сколько еще систем ПВО нужно Украине, чтобы избежать блэкаутов. Сибига назвал количество

Глава МИД обратился к союзникам

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал союзников срочно оказать нашей стране помощь в виде дополнительных систем ПВО. Они необходимы для усиления энергетической устойчивости Украины в зимний период.

Об этом министр сказал во время общения со СМИ в Брюсселе, сообщает пресс-служба МИД. По его словам, среди главных тем переговоров с союзниками по НАТО будут немедленная военная помощь и инвестиции в украинскую оборонную промышленность.

"Украина срочно нуждается в поставках по меньшей мере 20 дополнительных систем ПВО типа HAWK, NASAMS или IRIS-T. Это поможет избежать блэкаутов", — подчеркнул Сибига.

Он также отметил, что Украине необходимо остановить Россию и не допустить продвижения ее войск на нашу территорию. По словам министра, логика россиян ясна: они пытаются оккупировать как можно больше территорий, чтобы укрепить свою будущую переговорную позицию.

Сибига продемонстрировал оригинал Будапештского меморандума. Он отметил, что этот документ является свидетельством того, что любые долгосрочные решения в сфере безопасности за счет безопасности Украины неприемлемы.

"В этот день исполняется 30 лет этой бумаге. Этот документ, эта бумага не смогла обеспечить украинскую и трансатлантическую безопасность. Мы должны избегать повторения таких ошибок. В этом контексте мы обсудим с партнерами концепцию "мира благодаря силе", — подытожил он.

Напомним, 3 декабря, в день начала министерской встречи НАТО Министерство иностранных дел Украины обнародовало свою позицию по поводу возможных гарантий безопасности, которые рассматриваются как инструмент сдерживания от российской агрессии. Украина отказывается от каких-либо альтернативных членству в НАТО гарантий безопасности.