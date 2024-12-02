Прекращение "демонизации" Путина и давление на Киев. Появились детали плана спецпредставителя Трампа по Украине

Он также предусматривает стимулы для РФ

Стали известны детали плана по замораживанию войны в Украине Кита Келлога, которого избранный президент США выдвинул на должность спецпредставителя по Украине и России. В частности, речь идет о прекращении изоляции России.

Резюме плана опубликовал еще в октябре Центр восточноевропейских исследований (OSW Centre for Eastern Studies). Сам план был составлен в апреле 2024 года.

Отмечается, что документ предусматривает следующие пункты:

установление дипломатического контакта с Москвой, а также прекращение "демонизации" главы России Владимира Путина;

давление как на Москву, так и Киев с целью прекращения огня и начала мирных переговоров;

стимулы для России в мирном урегулировании, которые будут включать откладывание вступления Украины в НАТО на более длительный период (возможно десять лет), сохранение за Россией оккупированных украинские территории, частичное снятие санкций против России, а также перспектива полного снятия санкций и нормализации отношений со США при условии, что РФ согласится на мирное соглашение, приемлемое для Украины;

продолжение военной поддержки Украины со стороны США, укрепление ее обороноспособности, а также получение Украиной долгосрочных гарантий безопасности (прежде всего двусторонних);

на экспорт российских энергоресурсов будут введены пошлины, а средства будут направлены на восстановление Украины.

В то же время стимулы для Украины в мирном урегулировании, которые будут включать то, что Киеву не придется формально признавать аннексию своих территорий Россией, но она обязуется не пытаться изменить текущий статус-кво силой. План не налагает других ограничений на суверенитет Украины. Также план предусматривает возможность давления на Украину через остановку военной помощи США, если Киев откажется от мирных переговоров с Москвой.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины положительно оценивают решение избранного президента США Дональда Трампа выдвинуть на должность спецпредставителя по Украине и России генерала Кита Келлога. Украинские дипломаты готовы к сотрудничеству с ним.