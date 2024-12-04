США предоставляет Украине новую систему для минирования: что о ней известно и насколько она устарела (фото, видео)

Мины имеют особенность, которая очень важна для Украины

США продолжают оказывать Украине военную поддержку. В последнем пакете вооружения Украине предоставят три противопехотных системы.

Несмотря на почтенный возраст, система M131 используется с 1980-х годов и впервые была применена в боевых действиях во время операции "Буря в пустыне", комплекс неоднократно доказывал свою эффективность. Украина раньше такого вооружения не получала, отмечает "Дифэнс Экспресс".

MOPMS – переносной контейнер небольших габаритов. Весит до 55 кг в боевом положении. Может переноситься двумя солдатами или подвозиться транспортом. Запуск мин производится дистанционно.

Активация M131

M131 MOPMS вмещает семь кассет в общей сложности на 21 мину. Среди них – 17 противотанковых мин M78 с магнитным датчиком цели, для поражения бронетехники непосредственно в днище и четыре противопехотных мин M77. Кассеты выбрасываются сразу и через 2 мин сводятся в боевое положение. Один залп создает клочок минного поля 70 на 35 метров.

"Одной из ключевых особенностей MOPMS является то, что разворачиваемые ими мины самонейтрализуются. Это означает, что они либо самоуничтожаются, либо дезактивируются через определенный период времени, что уменьшает риск причинения вреда гражданским лицам", — отмечает Army recognition.

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