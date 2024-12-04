Дисбаланс катастрофический: в Раде объяснили, как будут менять правила игры налоговых

Власти Украины хотят устранить перекосы в развитии территорий

Реформе местного самоуправления в Украине исполнилось 10 лет, поэтому из-за устаревания определенных норм и полномасштабной войны с РФ возникла необходимость обновить концепцию, внести в нее коррективы. Потому Украина заказала Совету Европы экспертизу текущего документа.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал депутат Верховной Рады, глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Виталий Безгин. Он объяснил, что следует изменить в концепции.

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— Если мы говорим вообще об управлении территориями и послевоенном восстановлении, то должны учесть, что у нас отдельные территории живут в разном измерении, — говорит нардеп. — Я имею в виду, что мы всегда основывались на едином территориальном подходе к управлению.

Теперь совершенно понятно: пограничные с РФ общины, подвергшиеся депопуляции, точно будут нуждаться в совершенно ином подходе к управлению, чем, например, агломерации где-то на Правобережной Украине, куда релоцировался бизнес, стянули соответствующие человеческие и финансовые ресурсы. А это приведет к изменению правил игры налоговых, перераспределению налогов, — объясняет глава подкомитета.

— Об этих вещах мы будем говорить впервые, потому что такие вопросы, конечно, не поднимались, такие вызовы не стояли перед Украиной в 2014 году. Безусловно, тогда мы имели временно оккупированный Крым, но остальная территория Украины развивалась более или менее равномерно. Сейчас этот дисбаланс катастрофичен и его следует учитывать. То есть, кроме изменений базового законодательства о местном самоуправлении, потребуются коррекции Налогового и Бюджетного кодексов однозначно, — подытожил Виталий Безгин.

Напомним, ровно год назад глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил "Телеграфу", что до конца войны не будет налоговых реформ, однако президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов задним числом.