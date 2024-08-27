Экономист и аналитик Алексей Кущ проанализировал налоговую реформу министра финансов Сергея Марченко

1. Рост налогов на труд. Военный сбор будет увеличен с 1,5% до 5%. С зарплаты в 20 000 грн наемный работник заплатит 1000 грн в месяц. С триллионного фонда заработной платы в частном секторе — сбор составит 50 млрд грн в год.

2. Налоги на предпринимательство. Для 1 и 2 групп ФОПов — 10% от минимальной зарплаты в месяц. Для 3 группы — 1%, но от оборота. То есть единый налог составит 5% + 1% = 6%. Например, с 5 млн грн оборота предприниматель заплатит 300 тыс. грн, а не 250 тыс., налога в год.

3. Налоги на сверхдоходы:

для банков — 50% на прибыль;

для финкомпаний — 25% на прибыль.

Напомню, для остальных компаний — налог на прибыль составляет 18%.

Резюме.

Налоги по пункту первому. Суммарная налоговая нагрузка на доходы физических лиц составит 18% + 5% = 23%. Не хочу сыпать вам соль на рану, но это значительно выше, чем в РФ. А хотим мы этого или нет, такие сравнения обязательно будут. Но тут дело даже не в РФ.

Налоговое давление на население сопоставимо с новой налоговой ставкой по финкомпаниям: 23% против 25%. Только население платит с доходов, а финкомпании с прибыли, то есть за минусом затрат. Рост налогов на труд отнимаем от совокупного платежеспособного спроса, который итак не ахти.

Закономерный вопрос: где прогрессивная шкала подоходного налога для 5% богатых? Хотя бы на уровне 25%? В общем, вместо налогообложения богатых по ставке 25% и снижения налога для минимальных доходов до 15%, в итоге получили 23% для всех (военный сбор является квазисоставной частью подоходного налога).

По пункту два. Рост налоговой нагрузки на микро и малое предпринимательство является фактором тенизации экономики и ее угнетения. А предприниматели сейчас работают больше в режиме самозанятости, а не наращивания профита. Добавим сюда энергетический шок. Все предприниматели на генераторах с себестоимостью электроэнергии в 20 грн за квт-ч.

По пункту три особых возражений нет. Но есть вопрос: где пошлины на экспорт сырья (они сейчас есть лишь на лом и семечки, и приносят смешные для сырьевой страны 500 млн грн в год)? Где постепенная отмена возмещения НДС при экспорте сырья? А ведь это именно те меры, которые позволили бы собрать необходимую сумму и отказаться от повышения налогов на труд и предпринимательство.

Но в таком случае пришлось бы залезть в большую машину зернотрейдеров, а не в дырявый карман населения и микропредпринимателей. То есть речь о приоритетах.

Ну и вести войны за счет роста налогов — это пережиток 18-19 веков, когда, чем дольше война, тем больше податей для народа. Даже в 20 веке так уже не воевали, не говоря о 21-м.