Дисбаланс катастрофічний: в Раді пояснили, як будуть змінювати правила гри податкових

Влада України хоче усунути перекоси в розвитку територій

Реформі місцевого самоврядування в Україні виповнилося 10 років, тож через застарівання певних норм і повномасштабну війну з РФ виникла необхідність оновити концепцію, внести в неї корективи. Тому Україна замовила Раді Європи експертизу поточного документа.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів депутат Верховної Ради, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Віталій Безгін. Він пояснив, що потрібно змінити в концепції.

Більше читайте в публікації: "Адміністративно-територіальний устрій в Україні будуть коректувати, — нардеп про майбутню реформу і зміни після війни".

— Якщо ми говоримо загалом про управління територіями й повоєнне відновлення, маємо врахувати, що в нас окремі території живуть у різному вимірі, — каже нардеп. — Я маю на увазі, що ми завжди ґрунтувались на єдиному територіальному підході до управління.

Тепер абсолютно зрозуміло: прикордонні з РФ громади, які зазнали депопуляції, точно потребуватимуть абсолютно іншого підходу щодо управління, аніж, наприклад, агломерації десь на Правобережній Україні, куди релокувався бізнес, стягнулися відповідні людські та фінансові ресурси. А це призведе до зміни правил гри податкових, перерозподілу податків, — пояснює голова підкомітету.

— Про ці речі ми будемо говорити вперше, бо такі питання, звісно, не підіймались, такі виклики не стояли перед Україною у 2014 році. Безумовно, тоді ми мали тимчасово окупований Крим, але решта території України розвивалась більш-менш рівномірно. Зараз цей дисбаланс катастрофічний і його треба враховувати. Тобто, окрім змін базового законодавства про місцеве самоврядування потрібні будуть корекції Податкового та Бюджетного кодексів однозначно, — підсумував Віталій Безгін.

Нагадаємо, рівно рік тому голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив "Телеграфу", що до кінця війни не буде податкових реформ, однак президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податківв заднім числом.