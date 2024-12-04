Так праздновали День святого Николая раньше: традиции из разных уголков Украины

Праздник, который объединяет поколение – День святого Николая – имеет гораздо более глубокую историю, чем кажется на первый взгляд

До перехода на новый календарь в Украине День святого Николая отмечали 19 декабря. Однако уже в прошлом 2023 году дата праздника изменилась на 6 декабря.

Праздник Святого Николая имеет глубокие корни в украинской истории. "Телеграф" напоминает, что официально оно появилось в 1088 году при князе Всеволоде Ярославовиче. Интересно, что еще раньше, в середине IX века, княгиня Ольга заложила один из первых храмов Киевской Руси в честь святого над могилой Аскольда в Киеве.

Кто такой Святой Николай для украинцев

В народной традиции Николай рассматривается как покровитель простых людей. Показательно, что его имя на греческом языке означает "победа народа". Украинцы издавна считали его:

заступником отверженных;

опекуном путешественников и моряков;

"скоропомощным" святым, который всегда спешит на помощь.

Николины святки на Харьковщине

На Харьковщине празднование Николая длилось три дня – 17, 18 и 19 декабря. В этот период было принято варить кутью и компот для будущего урожая. Также выпекать специальное печенье – "николайчики".

Гуцульские свадебные обычаи

На Гуцульщине существовал свадебный обряд, во время которого молодоженов освящали иконой Святого Николая. Молодой человек предстал перед отцом, как перед святым Николаем, а невеста — перед матерью, как перед Богородицей.

Традиции Подолья

На Подолье в этот день с нетерпением ждали "полазника" — мужчину, который первым войдет в дом. Это символизировало богатство и счастье на весь год. Также хозяин должен был пройти через двор, накормить скот и поздравить его такими словами: "Дай, Боже, добрый день, чтобы скотина была здорова, да я с тобой и со своей женой!"

Обычаи Киевской области

В Киевской области, вернувшись из церкви, хозяин брал миску со святой водой, паляницу с комочком соли и квач с разнообразным зельем. Он шел кропить "господу", скот и зерно, говоря: "Святой Николай, помилуй и охрани нас от всякой беды!"

В старину в день Святого Николая заключались соглашения, поскольку все были уверены, что в этот святой день никто не решится на обман. Также с этого праздника в украинских городах начинались ярмарки, где устанавливались цены на хлеб и муку.

Интересные народные приметы

Украинцы имели немало интересных примет, связанных с праздником:

В Херсонской области говорили: "Николай бородой трясет — дорогую стелит";

В Харьковской области приговаривали: "Как на Николая иней — будет овес".

Традиция дарения подарков

Интересно, что традиция дарить подарки детям пришла в Украину из Европы. Больше всего она распространилась на Правобережную Украину, которая находилась под влиянием Речи Посполитой.

После революционных событий во второй половине XIX века в Галиции появилась потребность в ярком празднике для детей в контексте украинского школьничества. Именно поэтому Святой Николай стал покровителем учащихся.

Достижения украинской культуры

Для этого детского праздника понадобились разные текстовые материалы, такие как стихи, песни и драматические произведения. Выдающиеся украинские деятели, в частности Иван Франко, внесли значительный вклад в развитие традиций праздника. Он написал стихотворное изложение легенды "Чудо с утопленным парнем" и пьесу "Суд святого Николая".

Советский период

С приходом советской власти традиция празднования дня Святого Николая была почти уничтожена. Постановлением ЦК КПСС в 1937 году его заменили Дедом Морозом, который дарит подарки на Новый год. Однако в Западной Украине традиция сохранилась.

Сегодня Святой Николай остается важной частью украинского культурного наследия. Сотни церквей в Украине построены в его честь, а в Николаеве даже установлен большой памятник.

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