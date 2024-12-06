"Последний аргумент" командования: военный эксперт оценил шансы россиян на десант под Херсоном

300 лодок могут взять на борт целую бригаду, но есть несколько нюансов

Предупреждение западных СМИ о подготовке россиянами 300 лодок для захвата Херсона еще не означают проведение врагом масштабной десантной операции вроде высадки в Нормандии времен Второй мировой войны. У оккупантов на Днепре совершенно иные планы.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он объяснил, почему вражеский десант станет легкой добычей украинских дронов.

По его мнению, россияне больше озабочены тем, чтобы не допустить высадки на Левый берег Днепра украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), нежели о своем наступлении.

— Давайте очень грубо считать: согласно карте портала Deep State, от территории, контролируемой Россией, до территории, которую контролирует Украина, — около 3 километров реки с множеством островков. Цифра в 300 лодок выглядит угрожающе, но даже если каждая лодка берет по 10 человек, выходит 3 000.

Это вроде бы много (бригада, по большому счету), но с другой стороны — их надо всех разместить в одной локации, чтобы они друг за другом садились в лодки, как при высадке в Нормандии. Но лишних ресурсов у Российской Федерации, чтобы провести такую операцию, точно нет, — говорит военный эксперт.

По его мнению, в лодках будет от трех до пяти бойцов плюс боеприпасы и другой груз.

На таких лодках россиянам придется преодолевать водные препятствия

— Они становятся классной добычей для наших FPV-дронов именно на этом отрезке фронта, — считает эксперт. — Без тяжелой техники продвигаться невозможно. У россиян будет "челлендж", как переправить танк на Правый берег Херсонской области. А вообще никак! Это очень легкая добыча для даже для оператора-новичка FPV-дрона. Даже маленький сброс и все — этот паром идет ко дну вместе с танком.

Иван Ступак предположил: россияне накопили 300 лодок, чтобы самим производить высадку ДРГ на Правый берег Днепра и держать в напряжении нашу оборону.

— Плюс не забываем последний аргумент: многие руководители в российской армии готовы показывать свою "работу", о чем-то отчитываться и за это получать награды: значки, медали, дружеское похлопывание по плечу никто не отменил, — подытожил эксработник СБУ.

Напомним, спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что ситуация под Херсоном полностью контролируема ВСУ и все ходы врага давно "записаны".