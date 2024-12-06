"Останній аргумент" командування: військовий експерт оцінив шанси росіян на десант під Херсоном

300 човнів можуть взяти на борт цілу бригаду, але є кілька нюансів

Попередження західних ЗМІ про підготовку росіянами 300 човнів для захоплення Херсона ще не означають проведення ворогом масштабної десантної операції на кшталт висадки в Нормандії часів Другої світової війни. У окупантів на Дніпрі геть інші плани.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Він пояснив, чому ворожий десант стане легкою здобиччю українських дронів.

На його думку, росіяни більше дбають про те, щоб не допустити висадки на Лівий берег Дніпра українських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), аніж про свій наступ.

— Давайте дуже грубо рахувати: відповідно до мапи порталу Deep State, від території, яку контролює Росія, до території, яку контролює Україна, — близько 3 кілометрів річки з безліччю острівців. Цифра у 300 човнів виглядає загрозливо, але навіть якщо кожен човен — бере по 10 людей, виходить 3 000.

Це начебто багато (бригада, по великому рахунку), але з іншої сторони — їх треба всіх розмістити в одній локації, щоб вони один за одним сідали в човни, як при висадці в Нормандії. Але зайвих ресурсів у Російської Федерації, щоб провести таку операцію, точно нема, — каже військовий експерт.

На його думку у човнах буде від трьох до п’яти бійців плюс боєприпаси та інший вантаж.

На таких човнах росіянам доведеться долати водні перешкоди

— Вони стають класною здобиччю для наших FPV-дронів саме на цьому відтинку фронту, — вважає експерт. — Без важкої техніки просуватися нереально. У росіян буде "челендж", як переправити танк на Правий берег Херсонської області. А взагалі ніяк! Це надзвичайно легка здобич для навіть для оператора-новачка FPV-дрона. Навіть маленький скид і все — цей пором йде на дно разом з танком.

Іван Ступак припустив: росіяни накопичили 300 човнів, щоб самим проводити висадку ДРГ на Правий берег Дніпра і тримати в напруженні нашу оборону.

— Плюс не забуваємо останній аргумент: багато керівників у російській армії готові показувати свою "роботу", про щось звітувати і за це отримувати нагороди: значки, медалі, дружнє поплескування по плечу ніхто не скасував, — підсумував експрацівник СБУ.

Нагадаємо, речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що ситуація під Херсоном повністю контрольована ЗСУ і всі ходи ворога давно "записані".