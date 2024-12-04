Херсон в опасности? FT пишет о вероятной подготовке наступления россиян на юге

Враг может спешить до инаугурации президента США Дональда Трампа

Россия может готовить масштабное наступление на Херсон. Она уже подготовила 300 лодок для пересечения реки Днепр.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в интервью Financial Times. Он добавил, что Россия также разместила одно из лучших подразделений беспилотников по реке Днепр, которая пересекает Херсон и служит линией фронта.

По словам Прокудина, с противоположного от центра города берега россияне запускают новые модели беспилотников. Также оккупанты совершенствуют боевые приемы и готовят новых операторов.

Издание пишет, что, по мнению украинских официальных лиц, возможное наступление на Херсон может быть частью плана России усилить давление на Киев перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Также РФ хочет ускорить достижения на поле боя и подготовиться к потенциальному наступлению через Днепр.

"Россия хочет начать еще одно наступление здесь", — сказал Прокудин, добавив, что российские войска собрали 300 лодок для переправы через реку.

Кроме того, представитель южных сил Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал FT, что российские войска пытаются захватить речные острова и продвинуться ближе к западному берегу Херсона. Недавно они провели большую атаку на Казацкий остров к северо-востоку от города, вблизи Новой Каховки.

Отмечается, что это происходит на фоне самых больших территориальных достижений армии РФ со времени первых недель вторжения в Украину в 2022 году. Есть угроза потери Украиной стратегических городов Покровска, Курахово и Большой Новоселки.

"Херсон был бы еще большим призом. Это был первый областной центр Украины, который был захвачен российскими войсками после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года и провел девять месяцев под оккупацией, прежде чем был уволен в результате последнего успешного контрнаступления Украины", — говорится в статье.

С момента российского вторжения миллионное население Херсонской области сократилось до 158 тысяч человек. В Херсоне в 2022 году проживало 250 тысяч человек, а сейчас только 60 тысяч.

Как сообщал "Телеграф", утром в воскресенье, 1 декабря, россияне беспилотником ударили по пассажирскому автобусу в Херсоне. Погибли и пострадали люди.