Россияне уже в ближайшее время могут пойти штурмом на Херсон и Запорожье

По всей линии фронта продолжаются тяжелые бои

Российские войска продолжают активно наступать вдоль всего Восточного фронта и украинским защитникам, на данный момент, не удается сдержать их натиск. Эксперты предполагают, что в ближайшее время Москва начнет активизироваться еще и на Юге, а под ударом могут оказаться Запорожье и Херсон.

Об этом сообщает военно-политический обозреватель "РБК-Украина" Ульяна Беспалько. По ее мнению, начать штурмовать Запорожье войска РФ могут уже после 5 декабря.

На данный момент известно, что для ускорения выполнения задач в Курской области, Москва перебрасывает туда значительные ресурсы с территории Украины и накапливает там силы. Так, эксперты говорят о том, что на Курщину уже отправили из Запорожской области 76-ю десантно-штурмовую дивизию.

"Именно это обстоятельство заставило противника немного внести коррективы в свои планы по наступлению в Запорожской области, однако он не отказался от них", — говорится в материале.

По мнению экспертов, вражеские войска могут предпринять попытку штурма Запорожья уже после 5 декабря. Россия может нанести удар в районе Каменского — Пятихаток Запорожской области на север, чтобы подойти как можно ближе к Запорожью и получить возможность обстреливать южную часть областного центра из ствольной артиллерии.

Кроме этого россияне могут уже в ближайшее время начать наступление на Херсон, форсировав Днепр. Оккупанты свозят в районы, расположенные на левом берегу Днепра, оборудование для наведения понтонных переправ и готовят войска.

Очевидно, что Москва спешит захватить как можно больше украинских территорий в свете возможных переговоров о потенциальном завершении войны. Именно поэтому войска РФ готовятся начать штурм на Херсонском и Запорожском направлениях, чтобы затем потребовать себе полностью все территории этих регионов и снять дискуссии о контроле над этими двумя областями.

"Мы знаем об их намерениях, но мы не знаем точно, когда они хотят начинать. Россияне хотят провести зеркальную операцию к той, что мы делали в Крынках. Шансов снова захватить Херсон у них нет. Но для них важно зацепиться за какую-то улицу, за какие-то дома для картинки, и прежде всего — для растяжения нашей линии фронта. Мы знаем об их планах — и по Херсону, и по Запорожской области — и тоже готовимся", — резюмируют собеседники издания

Напомним, некоторые эксперты прогнозировали, что Россия попытается отбить взятые под контроль Сил обороны Украины территории Курской области. И для Кремля важно сделать это до начала гипотетических переговоров с участием Дональда Трампа. Однако пока украинские войска искусно держат оборону, нанося врагу значительные потери.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что украинские войска в ходе операции в Курской области приобретают большой опыт. В дальнейшем это позволит производить подобные операции на других территориях России.