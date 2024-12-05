Россияне жаждут вернуть Херсон. Есть ли у них силы форсировать Днепр (видео)

Ситуация остается контролируемой

Российские войска продолжают активно наступать вдоль всего Восточного фронта и, по мнению экспертов, готовят масштабное наступление на Херсон. Для этого им придется форсировать Днепр, что может стать для военных РФ настоящим "самоубийством".

Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук. По его словам, ситуация с нашей стороны является полностью контролируемой и все ходы врага давно "записаны".

Известно, что россияне могут уже в ближайшее время начать наступление на Херсон, форсировав Днепр. Оккупанты свозят в районы, расположенные на левом берегу Днепра, оборудование для наведения понтонных переправ и готовят войска. Также здесь подготовлено около 300 лодок для пересечения реки.

Однако попытки армии РФ форсировать Днепр скорее всего будут терпеть неудачи, так как о планах врага известно украинскому командованию и ситуация находится под контролем.

"Средства огневого поражения, военная разведка работают и сработают так, что врагу мало не покажется. Кроме этого, сегодня командованию Сил обороны Юга и высшему командованию известно обо всем, что враг собирает и может накапливать, обо всех действиях, которые россияне планируют", — отметил Братчук.

Кроме этого, информаторы партизанского движения "Атеш" сообщают о том, что российские военные уже предпринимают попытки форсировать Днепр в районе Херсонской области, но при этом регулярно тонут.

Это происходит из-за плохой подготовки и сложных условий местности, с которыми солдаты армии РФ просто не способны справиться.

"Агент движения "АТЕШ" из 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота РФ сообщает, что недавно солдаты из его подразделения утонули при попытке высадиться на остров Белогрудый в дельте Днепра. Во время операции двое военнослужащих попали под удар дрона, потеряли контроль и упали с гидроцикла, не сумев выбраться.

Такие случаи в российских войсках не редкость. Российские военнослужащие деморализованы, их отправляют на острова в качестве наказания, а подобные инциденты еще больше подрывают их моральный дух", — говорится в сообщении.

Напомним, с момента российского вторжения миллионное население Херсонской области сократилось до 158 тысяч человек. В Херсоне в 2022 году проживало 250 тысяч человек, а сейчас только 60 тысяч.

По мнению украинских официальных лиц, возможное наступление на Херсон может быть частью плана России по усилению давления на Киев перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 1 декабря, россияне беспилотником ударили по пассажирскому автобусу в Херсоне. По предварительной информации, погибли три человека. Еще семь человек получили ранения.