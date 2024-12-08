Была одной из самых известных народных артисток Украины: как выглядит могила Нины Матвиенко

Прошло больше года с момента смерти певицы

Легендарная певица, народная артистка Украины умерла в октябре 2023 года, оставив важное послание. Исполнительницы не стало из-за сложного онкологического заболевания в возрасте 75 лет.

"Телеграф" решил напомнить, как выглядит могила народной артистки Украины.

Могила Нины Матвиенко

Певице стало плохо в августе 2023 года, поэтому ее госпитализировали. Диагностика показала, что Нина Митрофановна испытывала онкологическую болезнь в течение 4-х лет, но не знала этого. Дело в том, что исполнительница себя хорошо чувствовала и не жаловалась на определенные боли.

Уже в октябре 2023 года певица скончалась. Для родных, как и всей страны, такая новость стала большим удивлением. Ведь артистка всегда была бодрой и жизнерадостной, поэтому никто и не мог подумать, что у нее рак.

Прощание с Ниной Матвиенко проходило в столичной Национальной филармонии. Провести артистку в последний путь пришли политики, певцы и другие публичные личности. В частности, Дмитрий Монатик, Виталий Кличко, Олег Фагот Михайлюта.

Артистку похоронили на Зверинецком кладбище в Киеве. На могиле народной артистки нет памятника. Однако можно увидеть деревянный крест с портретом певицы, на котором она появилась в национальном наряде.

8 октября 2024 года была первая годовщина, как не стало певицы. Почтить родного человека на ее могилу пришли дочь Тоня Матвиенко с зятем Арсеном Мирзояном и внучками Ульяной и Ниной. Также пришли к покойной матери ее двое сыновей — священник Иван и военнослужащий Андрей.

Фото Тони Матвиенко

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