Виделся с политиком только раз: как выглядел названный брат экс-мера Киева Черновецкого

Названный брат политика скончался 14 лет назад в Крыму

Леонид Черновецкий запомнился украинцам на должности городского головы Киева. Он отличался замедленной манерой общения, специфическими шутками и попытками петь прямо на выступлениях перед местными.

Оказывается, что у Черновецкого был названный брат — Евгений Прокофьев. Мужчины не стало в 2009 году. Больше — в материале "Телеграфа".

Что известно о названном брате Черновецкого

После того, как отец политика, Михаил Черновецкий, расстался с его мамой, он женился во второй раз. Его супругой стала Евдокия Прокофьева из Харьковской области. У женщины уже был сын Евгений от предыдущего мужчины, который считался погибшим на войне.

Пара познакомилась во Львовской области. Дуся приехала туда к своим родственникам, а Михаил получил направление от вуза на работу. Отношения развивались довольно быстро, и впоследствии они обручились. Некоторое время семья проживала в Днепропетровской, Харьковской области, а потом поселилась в Крыму.

Михаил Черновецкий с женой Дусей, Фото: KP.UA

Именно на полуострове брат Черновецкого пошел в армию. Вернувшись со службы, Евгений Прокофьев вместе с отчимом строил Северо-Крымский канал. В интервью мужчина рассказывал, что считает Михаила Черновецкого лучшим отцом. Он называл его "батей".

Впоследствии Евгений женился и переехал жить с избранницей отдельно. Впрочем, после того, как в семье появилась дочь, отношения осложнились. Супруги развелись, и Прокофьев вернулся в семью.

Михаил Черновецкий с пасынком Евгением Прокофьевым, Фото: KP.UA

Позже Михаил получил работу на Севере России, так что вскоре Дуся с Евгением переехали к нему. Однако во время отпуска в Крыму мужчина заболел желтухой. Он тяжело переносил болезнь, поэтому и умер.

Однажды Евгений увидел интервью Черновцкого в газете, что он ищет могилу родного отца, поскольку не знает, где его похоронили. А все потому, что родители политика развелись практически сразу после его рождения.

Однако сам Евгений не писал названному брату, потому что не хотел навязываться. Это сделал его племянник. Так, Черновецкий впервые встретился с Прокофьевым в 2004 году. Евгений рассказывал, что названный брат очень похож на отца, поэтому мгновенно его узнал.

"Леню я узнал сразу. Вылитый батя! Только ростом ниже будет. И нос с горбинкой — следствие занятий боксом. Обнялись, поцеловались", — поделился мужчина.

Встреча состоялась на кладбище в Красногвардейском, что в Крыму, где оба помянули отца. Черновецкий даже хотел забрать прах папы в Киев, но брат отказал его от этой идеи. Позже Черновецкий помогал Прокофьеву финансово, в частности, присылал деньги на лечение. У того были проблемы с сердцем, и он проходил лечение.

Михаил рассказывал, что практически не общается с братом из-за его занятости. Но звонит ему, чтобы поблагодарить за деньги.

Евгений Прокофьев, Фото: KP.UA

Последние годы мужчина жил сам, поскольку мама тоже умерла. Перед смертью он успел увидеться с сыном Евгением. В 2010 году мужчины не стало. Известно, что Черновецкий не смог приехать лично, но оплатил организацию похорон. Названного брата Черновецкого похоронили возле его родителей в Красногвардейском, что в Крыму.

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