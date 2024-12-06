Мужчина несколько месяцев получал соцвыплаты умершей любовницы

Ему сообщено о подозрении

В Харькове 57-летний мужчина несколько месяцев получал соцвыплаты за умершую сожительницу. У него была банковская карта.

Об этом сообщает полиция области. Инцидент произошел в Шевченковском районе города.

"57-летний житель Шевченковского района Харькова три месяца получал от государства социальные выплаты за умершую сожительницу", — пишет пресс-служба.

По данным следствия, у мужчины была банковская карта умершей, на которую ежемесячно приходила социальная помощь в размере более 4700 гривен. Женщина скончалась в начале 2024 года. С февраля по май мужчина незаконно получал социальные выплаты, назначенные сожительнице с инвалидностью.

Установлено, что общая сумма ущерба государству составила около 14 тысяч гривен. В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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