Не только электростанции: что еще не будут обстреливать во время "энергетического перемирия"

Россияне уже начали манипулировать положениями соглашений

В список объектов, на которых распространяется действие соглашения о прекращении обмена ударами дальнобойным оружием, входят не только электростанции. Также это касается и объектов нефтегазовой промышленности.

Об этом сообщили в Кремле, передают российские СМИ. Отмечается, что соглашения начали действовать с 18 марта и могут быть продлены по истечению 30-дневного срока по согласию сторон.

Согласно сообщению, делегации России и США договорились о том, что под удары в период "тишины" не должны попадать:

нефтеперерабатывающие заводы;

трубопроводы, хранилища и насосные станции;

электростанции (включая атомные), подстанции, трансформаторы и распределители;

дамбы ГЭС.

Согласно заявлению Кремля, при нарушении моратория другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств.

Стоит отметить, что к этому соглашению уже сейчас есть вопросы. Так россияне говорят, что договор вступил в силу 18 марта, в то время как в Украине говорят о 25 марта. В частности, президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил, что представители страны-агрессора уже сейчас пытаются перекрутить договоренности.

"Есть абсолютно четкие заявления, опубликованные Белым домом. Каждый может увидеть, что там сказано. И есть то, о чем снова лжет Кремль: что якобы тишина в Черном море зависит от вопроса о санкциях и что якобы датой начала тишины по энергетике является 18 марта. Москва всегда лжет", — сказал Зеленский.

Как сообщалось ранее, в Белом доме ранее обнародовали информацию об итогах переговоров с украинской и российской делегациями. Примечательно, что никаких дат относительно того, когда началось "энергетическое перемирие" там не указывали.