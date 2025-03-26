Трамп многое поставил на переговоры с РФ. Об окончании войны речь уже не идет

Журналист, народный депутат Украины 8-го созыва, экссоветник главы Министерства внутренних дел прокомментировал реакцию Трампа после переговоров в Саудовской Аравии

Три разных пресс-релиза после Эр-Рияда. Трамп все понял

Главным следствием Эр-Рияда стало заявление Трампа о том, "возможно Россия тянет время".

Вот полная цитата: "Я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, она тянет время. Знаете, я поступал так в течение многих лет [в бизнесе]: "Я не хочу подписывать договор, я хочу как бы остаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать".

Трамп очень многое поставил на эти переговоры. И потому по логике еще некоторое время он должен поиграть с россиянами в эту игру. Но то, что по результатам переговоров в Эр-Рияде не было общего пресс-релиза, а были сразу три версии (российская, американская и украинская) произошедшего вселяет оптимизм. В том смысле, что никаких договоренностей нет, и пока никто санкции не отменяет. Повторю то, что говорил и раньше: это начало переговоров, имеющих слишком мало шансов быть результативными.

Не буду повторять все, что писал вчера о дальнейших вариантах развития событий. Сейчас хочу отметить только следующее. Если ничего не изменится в позиции россиян (а это практически нереально), остается два открытых вопроса: кого Трамп сделает виновным в срыве договоренностей и последуют ли санкции против России после срыва переговоров, если виновных назначат.

Об окончании войны речь уже не идет.

Источник: Facebook-страница Вадима Денисенко.