"Укрзалізниця" обратилась с важным посланием к клиентам на четвертый день сбоя

Над возобновлением работы сервисов усиленно работают специалисты

"Укрзалізниця" продолжает восстанавливать онлайн-сервисы после масштабной кибератаки. Билеты сейчас можно купить только в кассах, пассажиров просят приходить за ними не в пиковые часы.

"Рассчитываем выйти на финишную прямую по восстановлению ресурсов уже в ближайшее время", — сообщили в "Укрзализныце".

Пока приложения по продаже билетов не возобновили работу, кассы и все железнодорожники работают в усиленном режиме. Через кассы продаются билеты только на ближайшие даты – 26 и 27 марта.

"Рекомендуем пассажирам по возможности приходить за билетами не в пиковые часы. Лучшее время для покупки билетов с 09:00 до 11:00 и с 14:30 до 16:30", — призвали в "Укрзализныце".

Перевозчик поблагодарил пассажиров за терпение и анонсировал комплимент от "Укрзализныци". Его получат владельцы бумажных билетов, приобретенных после 22 марта, в поездах. Также они могут бесплатно воспользоваться платными залами ожидания на вокзалах страны.

На центральном железнодорожном вокзале Киева утром 26 марта образовались очереди. Однако работа касс организована.

Фото: Ярослав Жаренов, "Телеграф"

Фото: Ярослав Жаренов, "Телеграф"

Кибератака на "Укрзалізницю" — что известно

С утра 23 марта была недоступна продажа билетов на "Укрзалізниці" через приложение или официальный сайт. В компании это объяснили техническим сбоем в IT системе. "Укрзализниця" усилила дополнительными работниками железнодорожные кассы на вокзалах.

Уже 24 марта "Укрзализниця" заявила, что на ее онлайн-системы осуществлена масштабная таргетированная кибератака. Она была "очень системной, нетривиальной и многоуровневой". Несмотря на это, движение поездов стабильно, они курсируют четко без задержек, но онлайн-продажи билетов в результате атаки стали недоступными.

Как сообщал "Телеграф", народный депутат (Слуга народа), член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Федиенко предположил, что кибератака на "Укрзализныце" могла стать следствием утечки информации. По его словам, кибербезопасностью компаний типа "УЗ" занимаются их собственные специалисты, а государство к этому не имеет отношения.