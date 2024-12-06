Когда соль была дороже золота: историк рассказал о жизни карпатских солеваров

Неписаная история закарпатской соли

Представьте себе место, где обычная вода стоит дороже золота, а право ее брать – передается из поколения в поколение через легенды. Именно таким было Закарпатье сто лет назад, где соляные колодцы были не просто источником минерала, а настоящим животворным кладом для целых семей и сел.

На Закарпатье соль всегда была чем-то гораздо больше, чем просто приправой. Это целая эпоха хозяйственной культуры, легенд и уникальных традиций, которые формировались веками. Исследователь Михаил Маркович рассказал интересное о соляном промысле в Украине.

Солотвин: сердце соляного королевства

Солотвинские соляные шахты были настоящей жемчужиной региона. Единственное место в бывшей Чехословацкой республике, где соль добывалась из-под земли, имело удивительные масштабы:

залы в ширину 30-40 метров;

высота помещений достигала 100 метров;

общие залежи соли — около 120 млн тонн;

уникальная белая кристаллическая соль с минимальным содержанием примесей.

Залежи соли, принесшие славу этому региону, по разным источникам, достигают 120 млн тонн. Интересно, что, несмотря на богатство соляных месторождений, местные жители редко имели возможность пользоваться солотвинской солью из-за ее высокой стоимости.

Рапа: народная альтернатива

Особой традицией для закарпатцев было использование соляной рапы — насыщенного соляного раствора из местных колодцев. В селе Шандрово (ныне Александровка) была уникальная система забора рапы. Из двух колодцев разной солености глубиной до 12 метров забирали рапу для 99 окрестных сел.

График забора:

понедельник-вторник – для Воловщины;

среда-четверг — для Тячевщины;

пятница-суббота – для Хустщины.

Легенда о привилегии

Местная легенда связывает право на бесплатное получение рапы с подвигом победившего османского воина рыцаря Павла Кинижа. Король Матвей наградил его правом свободного использования соляным колодцем для жителей Мармарощины.

Александр Мицюк исследовал, что преимущество для мармарощан действительно существовало: "Фактом было, что Марамарош, как сконстатировано и по переписям 1715-1720 годов, имел такую привилегию, что его население за покупку соли не платило так дорого, как народ других жуп. Мармарощаны за "мажу" соли на месте рудника платили 15 крейцаров, а людность других жуп 2 фл. и 7 кр., то есть в 81 раз дороже".

Военное время: выживание благодаря соли

Во время Второй мировой войны местные научились вываривать соль – так называемый "вакаров". Когда рапа, которую варили на огне, испарялась, на стенках сосуда образовывалась корка из соли. За один килограмм такой соли можно получить десять килограммов муки. Часто вакарова обменивали на зерно.

Сегодня об этой уникальной традиции помнят только старожилы. Когда-то жизненно важный ресурс превратился в воспоминание, которое хранят местные архивы и рассказы пожилых жителей.

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