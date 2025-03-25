Россию ждет "беда" с экономикой: Зеленский назвал сроки

У России есть слабое место

Кремль сейчас устанавливает максималистские требования относительно завершения войны против Украины, поскольку чувствует, что еще имеет время. Однако уже в 2026 году у России начнутся серьезные проблемы с экономикой.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью TIME. По его словам, россияне сильно испугались, когда узнали о возвращении президента США Дональда Трампа в Белый дом.

"Когда он начал говорить о санкциях, о других своих шагах. Его шаги для них очень неожиданны. И для них все неожиданное вызывает беспокойство", — сказал он.

По его словам, авторитарная российская система имеет большой запас прочности, однако из-за бюрократии у нее нет гибкости. Поэтому быстрые решительные шаги могут серьезно повлиять на ее стабильность.

При этом Зеленский отмечает, что экономические возможности России идут к завершению и уже через год у нее будет "большая беда".

"Из анализа, который я видел, экономика Путина будет в беде в 2026 или 27 году. Мы не знаем, какие у него резервы. Но даты довольно ясны. Поэтому я бы действительно рассчитывал на сильные шаги, санкции и различные военные инициативы", — отметил он.

Глава государства добавил, что сейчас США пытаются быть посредине между Украиной и Россией, но вся эта ситуация выгодна лишь россиянам.

Как сообщалось ранее, в разведке США не исключают, что Россия может применить ядерное оружие против Украины. Причиной этому может стать отсутствие военных успехов у россиян и опасений о заключении "плохого мира".