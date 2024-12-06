Самые загадочные убийства времен Киевской Руси: как яд решал судьбы князей

Предательство, подвох и смертельный яд — так выглядела реальная борьба за власть на Руси

Во времена Средневековья борьба за власть часто пересекалась с жесточайшими методами устранения конкурентов. Среди них отравление, которое стало почти обычным инструментом политической борьбы на Руси.

Историк Виталий Нагорный изучил интересные исторические факты тех времен. "Телеграф" также узнал немало впечатляющих подробностей о проклятии династии Ростиславичей.

Первая жертва: Тмутараканский князь

Самая драматическая история связана с князем Ростиславом Владимировичем, внуком Ярослава Мудрого. В феврале 1067 г. он стал жертвой изящного преступления со стороны византийского катепана.

Во время совместного застолья посланник Византии воспользовался традицией совместного питья. Прижав палец с ядом под ногтем к чаше, он дал князю смертельную дозу. Как свидетельствуют летописи, Ростислав умер через восемь дней. Последние его дни описаны в "Повести временных лет".

Примечательно, что справедливость была неизбежной. Местные жители, возмущенные убийством, забросали катепана камнями сразу после возвращения в Херсонес.

Борьба за Галич: семейная трагедия

Вторая громкая история связана с князем Иваном Ростиславичем по прозвищу "Берладник". Как представитель старшей линии Ростиславичей Иван имел веские права на Галич, который на рубеже 1130-1140-х годов стал столицей объединенного Галицкого княжества. В 1162 году он внезапно умер в городе Солунь. Летописцы прямо указывают на отравление, хотя детали остаются туманными.

Самым вероятным заказчиком убийства считается галицкий князь Ярослав Владимирович, который таким образом убрал опасного конкурента в борьбе за престол.

Неожиданный метод: отравление через раны

Особенно интересен случай с сыном Ивана Берладника — Ростиславом. В 1187 году во время борьбы за Галич он попал в плен к венграм. Враги решили его устранить, нанеся яд на его собственные раны под видом лечебной мази.

Не только Ростиславичи

Отравление было распространенным способом в борьбе за власть. Известны случаи загадочных смертей среди других ветвей Рюриковичей:

Глеб Юрьевич (1171 год);

Ярослав Всеволодович (1246);

Юрий Долгорукий (1157 год).

История средневековой Руси демонстрирует, что борьба за власть часто выходила за рамки морали. Яд стал одним из самых эффективных и опасных инструментов политической борьбы, где жизнь конкурента могла быть легко перечеркнута коварными путями.

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