У "Резерв+" появятся новые отсрочки, сообщили в Минобороны
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Уже сегодня предоставят более подробную информацию
В Министерстве обороны Украины анонсировали обновление в приложении "Резерв+". Оно касается отсрочок от мобилизации.
Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в своей публикации.
По ее словам, уже 26 марта планируется релиз новых отсрочек в "Резерв+". Однако деталей чиновник пока не раскрыла.
"Готовим релиз новых отсрочек в Резерв+. Уже завтра", — написала Черногоренко.
Напоминаем, кому сейчас доступно онлайн-оформление отсрочек. Воспользоваться новой функцией могут:
- люди с инвалидностью, имеющие действительное удостоверение о пенсии по инвалидности;
- студенты, аспиранты, докторанты, которые продолжают образование без перерыва (например, после бакалавра поступили на магистратуру, а после магистратуры – на программу PhD).
Также подать заявку на получение отсрочки могут многодетные родители, которые имеют трое и более несовершеннолетних детей в одном браке.
Как подать заявку через "Резерв+"
Чтобы оформить отсрочку от мобилизации онлайн, нужно:
- Авторизоваться в приложении "Резерв+".
- Войти в меню, нажав оранжевый круг с тремя горизонтальными точками.
- Щелкните "Подать запрос на отсрочку".
- Дождаться проверки системой – если вы имеете право на отсрочку, статус будет отображен в вашем электронном воинском учете.
Сколько будет действовать отсрочка
Люди с инвалидностью получат отсрочку на 1 год или до истечения срока действия пенсионного удостоверения. А для студентов, аспирантов и докторантов отсрочка будет действовать до истечения срока военного положения, то есть 3 месяца или до прекращения статуса.
Ранее "Телеграф" писал, как отменить статус "нарушения воинского учета" в "Резерв+". Юристы рассказывают, что проблему можно решить в письменном виде.