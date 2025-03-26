У "Резерв+" появятся новые отсрочки, сообщили в Минобороны

Уже сегодня предоставят более подробную информацию

В Министерстве обороны Украины анонсировали обновление в приложении "Резерв+". Оно касается отсрочок от мобилизации.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в своей публикации.

По ее словам, уже 26 марта планируется релиз новых отсрочек в "Резерв+". Однако деталей чиновник пока не раскрыла.

"Готовим релиз новых отсрочек в Резерв+. Уже завтра", — написала Черногоренко.

Напоминаем, кому сейчас доступно онлайн-оформление отсрочек. Воспользоваться новой функцией могут:

люди с инвалидностью, имеющие действительное удостоверение о пенсии по инвалидности;

студенты, аспиранты, докторанты, которые продолжают образование без перерыва (например, после бакалавра поступили на магистратуру, а после магистратуры – на программу PhD).

Также подать заявку на получение отсрочки могут многодетные родители, которые имеют трое и более несовершеннолетних детей в одном браке.

Как подать заявку через "Резерв+"

Чтобы оформить отсрочку от мобилизации онлайн, нужно:

Авторизоваться в приложении "Резерв+". Войти в меню, нажав оранжевый круг с тремя горизонтальными точками. Щелкните "Подать запрос на отсрочку". Дождаться проверки системой – если вы имеете право на отсрочку, статус будет отображен в вашем электронном воинском учете.

Сколько будет действовать отсрочка

Люди с инвалидностью получат отсрочку на 1 год или до истечения срока действия пенсионного удостоверения. А для студентов, аспирантов и докторантов отсрочка будет действовать до истечения срока военного положения, то есть 3 месяца или до прекращения статуса.

Ранее "Телеграф" писал, как отменить статус "нарушения воинского учета" в "Резерв+". Юристы рассказывают, что проблему можно решить в письменном виде.