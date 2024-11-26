Мобилизация - не главная: опрос показал, какие проблемы волнуют украинцев сейчас больше всего

Социологи выяснили главные проблемы, которые волнуют украинцев сегодня

Большинство граждан Украины волнует не мобилизация в ряды Сил обороны, а рост расходов на жизнь, в частности, подорожание продуктов и коммунальных услуг.

Об этом говорится в опросе Центра "Социальный мониторинг". Опрос проводился с 15 по 21 ноября методом телефонных интервью. Всего было опрошено 1200 человек из разных регионов Украины в возрасте от 18 лет.

Исследование было проведено по заказу American Political Services, LLC.

Респонденты указали главными проблемами взяточничество и коррупцию в органах власти (51%), увеличение цен на продукты питания (43%), высокие тарифы за оплату коммунальных услуг (39%). Далее идут низкий уровень пенсий и соцвыплат, а также низкий уровень оплаты труда (по 27% в каждом пункте).

В то же время 17% опрошенных волнует низкий уровень обороноспособности Украины, а 15% — мобилизация родных и близких в ряды Сил обороны Украины. Безработица волнует 12% опрошенных, еще 10% беспокоит недостаточный уровень поддержки Украины со стороны союзников, а 10% — недоступность качественных медицинских услуг и препаратов.

60% опрошенных украинцев считают, что страна двигается в неправильном направлении, тогда как 30% с этим не согласны.

Как сообщал "Телеграф" ранее, украинский социолог Виктор Небоженко рассказал, что не так с настроениями украинцев в вопросе окончания войны.