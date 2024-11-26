Зеленский не на первом месте: кому из политических деятелей украинцы доверяют больше всего

В опросе приняло участие более 1200 человек

Центр "Социальный мониторинг" провел масштабное социологическое исследование среди украинцев и выяснил, кому на данный момент люди доверяют больше всего. Исследование было проведено по заказу American Political Services.

Опрос проводился по телефону и в нем приняло участие 1200 человек. Об этом "Телеграфу" стало известно благодаря отчету центра "Социальный мониторинг".

Так, центр "Социальный мониторинг" провел социологическое исследование среди жителей нашей страны. Респондентам задавали различные вопросы с целью оценить социально-политические настроения среди населения Украины.

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на контролируемых Правительством Украины территориях.

Как оказалось, украинцы на сегодняшний день больше всего доверяют следующим политическим деятелям:

Валерий Залужный

Кирилл Буданов

Владимир Зеленский

Сергей Притула

Александр Сырский

Метод исследования — телефонное интервью. Всего опрошено 1200 респондентов.

Согласно результатам опроса украинцы больше всего доверяют следующим институциям в Украине:

армия

волонтеры

ГУР (главное управление разведки)

Православная церковь Украины (митрополит Епифаний)

общественные активисты

СБУ (служба безопасности Украины)

президент Украины.

Напомним, стало известно, сколько украинцев готовы отдать территории в обмен на мир. Последний социальный опрос украинцев показал, что количество людей, готовых на территориальные уступки России, растет. Однако большинство (58%) выступает против любых территориальных уступок России.

Большинство людей против территориальных уступок при любых условиях, однако уже 32% готовы пойти на это для достижения мира.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что недавно американский институт Геллапа опубликовал опрос о том, как должна завершиться российско-украинская война. Согласно результатам, 52% украинцев хотят мирных переговоров и скорейшего завершения войны с Россией, тогда как 38% считают, что ВСУ должны воевать до победы. Эксперты подчеркнули, что в начале полномасштабного вторжения 73% украинцев выступали за продолжение войны.