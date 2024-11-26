Зеленский не на первом месте: кому из политических деятелей украинцы доверяют больше всего
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В опросе приняло участие более 1200 человек
Центр "Социальный мониторинг" провел масштабное социологическое исследование среди украинцев и выяснил, кому на данный момент люди доверяют больше всего. Исследование было проведено по заказу American Political Services.
Опрос проводился по телефону и в нем приняло участие 1200 человек. Об этом "Телеграфу" стало известно благодаря отчету центра "Социальный мониторинг".
Так, центр "Социальный мониторинг" провел социологическое исследование среди жителей нашей страны. Респондентам задавали различные вопросы с целью оценить социально-политические настроения среди населения Украины.
Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на контролируемых Правительством Украины территориях.
Как оказалось, украинцы на сегодняшний день больше всего доверяют следующим политическим деятелям:
- Валерий Залужный
- Кирилл Буданов
- Владимир Зеленский
- Сергей Притула
- Александр Сырский
Метод исследования — телефонное интервью. Всего опрошено 1200 респондентов.
Согласно результатам опроса украинцы больше всего доверяют следующим институциям в Украине:
- армия
- волонтеры
- ГУР (главное управление разведки)
- Православная церковь Украины (митрополит Епифаний)
- общественные активисты
- СБУ (служба безопасности Украины)
- президент Украины.
Напомним, стало известно, сколько украинцев готовы отдать территории в обмен на мир. Последний социальный опрос украинцев показал, что количество людей, готовых на территориальные уступки России, растет. Однако большинство (58%) выступает против любых территориальных уступок России.
Большинство людей против территориальных уступок при любых условиях, однако уже 32% готовы пойти на это для достижения мира.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что недавно американский институт Геллапа опубликовал опрос о том, как должна завершиться российско-украинская война. Согласно результатам, 52% украинцев хотят мирных переговоров и скорейшего завершения войны с Россией, тогда как 38% считают, что ВСУ должны воевать до победы. Эксперты подчеркнули, что в начале полномасштабного вторжения 73% украинцев выступали за продолжение войны.