Гололед и осадки: какой будет погода в регионах Украины 11 декабря

В южных и восточных регионах погода будет более мягкой

В Украине 11 декабря из-за циклона погода будет отличаться в зависимости от региона. Так, в западных и северных регионах прогнозируются морозы и гололед, в то время как в южных и восточных регионах осадки.

Украинский Гидрометцентр отмечает, что умеренный дождь возможен в южной и юго-восточной частях Украины. Днем он превратится в небольшой дождь.

Кроме того, прогнозируется умеренный мокрый снег с дождем в центральных, Киевской и Харьковской областях. Тяжелее всего будет в западных, северных регионах и в Винницкой области – там прогнозируется гололед и налипание мокрого снега.

Ночью температура в Украине будет от 1 до 6 градусов тепла, днем от 4 до 9 в южных, центральных и восточных регионах. На западе и севере страны ожидается от -2 до 3 градусов.

Напомним, что в ближайшие 10 дней в Украине ожидается неустойчивая и изменчивая погода с колебаниями температуры воздуха, атмосферного давления и осадками. На нашу территорию будут поступать циклоны и антициклоны с запада и северо-запада Европы. Таким образом, влажная и теплая погода будет меняться на прохладную и сухую.

Также ранее мы писали о том, что синоптик Наталья Диденко сообщила, что в конце текущей недели украинцев ждет похолодание.