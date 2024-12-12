Сын Трампа сделал насмешливое видео с Зеленским на обложке Time: реакция сети

Пользователи сети уже успели отреагировать на эту ситуацию

Сын новоизбранного президента США Дональд Трамп-младший опубликовал в сети видео, на котором его отец выталкивает пинком с обложки "Человек года" журнала Time Владимира Зеленского. Это произошло на фоне новостей, что Трамп, вероятно, и станет таковым.

Соответствующее видео было опубликовано на странице в Instagram Дональда Трампа-младшего. В сети этот ролик уже собрал множество реакций.

При этом, свой пост автор подписал смайликами со смехом.

Реакция сети

Украинцев возмутил поступок сына новоизбранного президента США.

Предыстория

9 декабря журнал Time объявил краткий список претендентов на звание "Человек года". В него вошли Дональд Трамп, вице-президент Камала Гаррис, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, миллиардер Илон Маск и премьер Индии Биньямин Нетаньяху.

Победителя объявят 12 декабря. Но, по данным источников издания Politico, победит именно Трамп.

А 7 декабря 2022 года журнал Time объявил президента Украины Владимира Зеленского человеком года.

Фото: Time

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что недавно Трамп-младший и американский миллиардер Илон Маск посмеялись над мемом, где президент Украины Владимир Зеленский изображен в образе мальчика из "Один дома", стоящего рядом с Трампом.