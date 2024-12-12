Сын Трампа сделал насмешливое видео с Зеленским на обложке Time: реакция сети
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Пользователи сети уже успели отреагировать на эту ситуацию
Сын новоизбранного президента США Дональд Трамп-младший опубликовал в сети видео, на котором его отец выталкивает пинком с обложки "Человек года" журнала Time Владимира Зеленского. Это произошло на фоне новостей, что Трамп, вероятно, и станет таковым.
Соответствующее видео было опубликовано на странице в Instagram Дональда Трампа-младшего. В сети этот ролик уже собрал множество реакций.
При этом, свой пост автор подписал смайликами со смехом.
Реакция сети
Украинцев возмутил поступок сына новоизбранного президента США.
Предыстория
9 декабря журнал Time объявил краткий список претендентов на звание "Человек года". В него вошли Дональд Трамп, вице-президент Камала Гаррис, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, миллиардер Илон Маск и премьер Индии Биньямин Нетаньяху.
Победителя объявят 12 декабря. Но, по данным источников издания Politico, победит именно Трамп.
А 7 декабря 2022 года журнал Time объявил президента Украины Владимира Зеленского человеком года.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что недавно Трамп-младший и американский миллиардер Илон Маск посмеялись над мемом, где президент Украины Владимир Зеленский изображен в образе мальчика из "Один дома", стоящего рядом с Трампом.