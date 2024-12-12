Син Трампа зробив насмішливе відео із Зеленським на обкладинці Time: реакція мережі

Користувачі мережі вже встигли відреагувати на цю ситуацію.

Син новообраного президента США Дональд Трамп-молодший опублікував у мережі відео, на якому його батько виштовхує стусаном з обкладинки "Людина року" журналу Time Володимира Зеленського. Це сталося на тлі новин, що Трамп, ймовірно, стане таким.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці в Instagram Дональда Трампа-молодшого. У мережі цей ролик вже зібрав багато реакцій.

При цьому свою посаду автор підписав смайликами зі сміхом.

Реакція мережі

Українців обурив вчинок сина новообраного президента США.

Передісторія

9 грудня журнал Time оголосив короткий список претендентів на звання "Людина року". До нього увійшли Дональд Трамп, віце-президент Камала Гарріс, принцеса Уельська Кейт Міддлтон, мільярдер Ілон Маск та прем’єр Індії Біньямін Нетаньяху.

Переможця оголосять 12 грудня. Але за даними джерел видання Politico, переможе саме Трамп.

А 7 грудня 2022 року журнал Time оголосив президента України Володимира Зеленського людиною року.

Фото: Time

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно Трамп-молодший і американський мільярдер Ілон Маск посміялися з мему, де президент України Володимир Зеленський зображений в образі хлопчика з "Один дому", що стоїть поряд з Трампом.