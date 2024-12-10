Сын Трампа опубликовал насмешливый мем с Зеленским, Маск поддержал: реакция сети

Этот мем уже давно гуляет по сети

Дональд Трамп-младший и американский миллиардер Илон Маск посмеялись над мемом, где президент Украины Владимир Зеленский изображен в образе мальчика из "Сам дома", стоящего рядом с Трампом.

Репост этого поста на свою страницу в сети "Х" сделал сын новоизбранного президента США и его сторонник – Илон Маск.

Их посты не сопровождались текстом, а только смайликами смеха до слез. Украинцев такая реакция приближенных к будущему президенту США лиц возмутила.

Заметим, что мем, о котором идет речь, в сети гуляет не один год. Фото, использованное для мема, появилось во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США и общения с Дональдом Трампом.

На картинке видно, что шапку Кевина Маккалистера – главного героя рождественской саги "Один дома", в которой, как известно, снялся и Дональд Трамп в 1992 году, прифотошопили Зеленскому.

Украинцев возмутили смешки Трампа-младшего и Маска, ведь они в этом видят насмешку над самим Зеленским. А также то, что его сравнивают с потерявшимся маленьким мальчиком в большом городе. Однако некоторые подчеркивают, что Кевин, когда потерялся в Нью-Йорке, все же победил бандитов и сделал это сам. Такая аналогия в сторону украинского президента сети больше нравится.

Напомним, что во время визита канцлера Германии Олафа Шольца его чемодан, который он не выпускал из рук, стал источником новых мемов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сеть взорвалась мемами после того, как лидер РФ Владимир Путин заявил о новой российской ракете.