Сын Дональда и Мелании Трамп впервые проголосовал: как он изменился с прошлого президентства отца

18-летний юноша впервые пришел на выборы президента Америки

Младший сын Дональда и Мелании Трамп Бэррон в этом году впервые принял участие в президентских выборах. В марте 2024 года парню исполнилось 18 лет и уже 5 ноября он пришел голосовать за своего отца на президентских выборах в США.

Фотографию сына, который голосует, опубликовала в соцсети мама Мелания Трамп. Она похвасталась миру своим уже взрослым сыном Бэрроном, который впервые пришел на участок для голосования.

"Проголосовал впервые — за своего отца!", — подписала фото с сыном Мелания Трамп в социальной сети X.

Что известно о самом младшем сыне Трампов

Бэррон Трамп родился 20 марта 2006 года, он единственный сын у Мелании и пятый самый младший сын у Дональда Трампа. Как известно, у бывшего и вероятно будущего президента США есть еще 4 взрослых детей от прошлых двух браков — двое сыновей и две дочери.

Мелания и Бэррон Трамп. Фото: Getty Images

Семья Трампов. Фото: Getty Images

В прошлую президентскую кампанию Дональда Трампа в 2016 году его сыну Бэррону было всего 10 лет. Однако несмотря на столь юный возраст, он вместе с Меланией сопровождал отца на политических мероприятиях после победы на выборах и был в центре внимания прессы, как и другие дети президента.

Семья Трампов в 2016 году. Фото: Getty Images

Теперь же парню 18 лет и он впервые проголосовал, очевидно, за отца Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Как пишут американские СМИ, Мелания Трамп и ее сын Бэррон после голосования присоединились к Дональду Трампу в особняке Мар-а-Лаго на эксклюзивной звездной вечеринке по случаю выборов 2024 года.

Семья Трампов в 2017 году. Фото: Getty Images

Дональд и Бэррон Трамп в 2017 году. Фото: Getty Images

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