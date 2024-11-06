Сын Дональда и Мелании Трамп впервые проголосовал: как он изменился с прошлого президентства отца
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18-летний юноша впервые пришел на выборы президента Америки
Младший сын Дональда и Мелании Трамп Бэррон в этом году впервые принял участие в президентских выборах. В марте 2024 года парню исполнилось 18 лет и уже 5 ноября он пришел голосовать за своего отца на президентских выборах в США.
Фотографию сына, который голосует, опубликовала в соцсети мама Мелания Трамп. Она похвасталась миру своим уже взрослым сыном Бэрроном, который впервые пришел на участок для голосования.
"Проголосовал впервые — за своего отца!", — подписала фото с сыном Мелания Трамп в социальной сети X.
Что известно о самом младшем сыне Трампов
Бэррон Трамп родился 20 марта 2006 года, он единственный сын у Мелании и пятый самый младший сын у Дональда Трампа. Как известно, у бывшего и вероятно будущего президента США есть еще 4 взрослых детей от прошлых двух браков — двое сыновей и две дочери.
В прошлую президентскую кампанию Дональда Трампа в 2016 году его сыну Бэррону было всего 10 лет. Однако несмотря на столь юный возраст, он вместе с Меланией сопровождал отца на политических мероприятиях после победы на выборах и был в центре внимания прессы, как и другие дети президента.
Теперь же парню 18 лет и он впервые проголосовал, очевидно, за отца Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Как пишут американские СМИ, Мелания Трамп и ее сын Бэррон после голосования присоединились к Дональду Трампу в особняке Мар-а-Лаго на эксклюзивной звездной вечеринке по случаю выборов 2024 года.
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