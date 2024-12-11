Стало известно, кто может стать "Человеком года 2024" по версии Time

Этот человек уже не в первый раз получает это звание

В четверг, 12 декабря, станет известно, кто станет "Человеком года 2024" по версии американского журнала Time. Им, вероятнее всего, станет "главный ньюсмейкер года" — новоизбранный президент Дональд Трамп.

Он уже в курсе своей будущей победы и планирует в четверг утром позвонить в колокол Нью-Йоркской фондовой биржи. Об этом пишет Politico. Хотя в самом журнале сказали, что не будут комментировать будущую кандидатуру к официальным результатам.

Для справки: Opening bell — традиционный звонок, которым начинается торговая сессия на фондовой бирже, обычно в 9:30 утра по местному времени. Часто почесть его проведения предоставляется известным лицам, компаниям или по случаю определенного события, например, определения "Человека года 2024".

В прошлом году "Человеком года" признали Тейлор Свифт. Но, чтобы отметить это событие, в звонок биржи позвонила не звезда, а Джессика Сибли.

Напомним, что Трампа уже признавали человеком года — в 2016 году. Произошло это в 2016 году, после победы на выборах президента США.

В понедельник, 9 декабря, в шоу The Today Show на NBC объявили шорт-лист "Человека года 2024". В него вошли Беньямин Нетаньяху, Камала Гаррис, Марк Цукерберг.

Ранее Телеграф писал, что две звезды российского шоубиза номинированы на Нобелевскую премию. Они отвернулись от Путина ради Украины.