Гоголевский "Вий" мог существовать на самом деле: с кем связывают персонажа и как его описывают народные сказания

Образ Вия также имеет параллели в других культурах, в частности кельтской мифологии и ведийских текстах

"Вий" — это повесть, написанная Николаем Васильевичем Гоголем в 1835 году, которая стала классикой украинской литературы и получила культовую экранизацию в 1967 году. Эта история о демоническом существе украинской мифологии продолжает увлекать внимание читателей и зрителей по сей день.

Историки не пришли к единодушному мнению относительно этого персонажа. Но "Телеграф" попытался выяснить, почему "Вий" стал таким интересным культурным явлением, и мог ли он существовать на самом деле.

Происхождение и значение персонажа Вия

Исследователи до сих пор дискутируют по поводу исторической основы персонажа Вия. Предполагается, что его прототипы можно найти среди многих народных легенд. Его представляли как дряхлого старика с железным лицом, руки и ноги которого напоминали корни дерева, был он весь присыпанный землей. У него были густые брови и тяжелые веки, спадавшие до самой земли. Он не мог поднять свои веки без помощи других нечистых сил, что делало его слепым. Лишь при поднятых ресницах он приобретал разрушительный взгляд, способный нести смерть всем живым существам.

Согласно народным представлениям, Вий жил под землей или под скалами, и обычно появлялся только тогда, когда другая нечистая сила не могла победить. Его выводили слуги — черти, поднимающие его веки, открывая глаза смертоносные. Взор Вия считался столь опасным, что от него могли исчезать целые города.

Исторические параллели

В украинских народных сказаниях Вия иногда называли "шелудивым Бунякой", идентифицируя его с половецким ханом Боняком (ок. 1070 — после 1167), который опустошал земли Древней Руси. Аналогом украинского Вия является персонаж из кельтской мифологии — Балор с "губительным глазом", также связанный с представлениями о "плохом глазе". Исследователи также проводят параллели между украинским Вием и ведической богом ветра и смерти Ваю.

Сюжет повести

Сюжет "Вия" разворачивается вокруг трех студентов Киевской семинарии, которые попадают в маленький хутор, где встречают старую ведьму. Один из героев Хома Брут становится жертвой ее чар и вынужден исполнить последнее желание умершей дочери сотника — читать ей молитвы три ночи подряд. Однако во время этого он сталкивается с ужасными событиями и встречает самого Вия. Основная тема повести — осуждение молодых богословов, которые, несмотря на свой праведный статус, оказываются слабыми перед лицом страха.

Культурное влияние и экранизации

Первая сценическая интерпретация "Вия" появилась в конце XIX века. В 1967 году фильм по мотивам повести стал классикой советского кино. С момента выхода "Вия" было создано несколько других адаптаций, включая анимационный фильм в 1996 году. Каждая из этих версий добавила что-то новое в восприятие классического произведения.

"Вий" остается важным элементом украинского культурного наследия. Эта история продолжает жить в сердцах людей благодаря своей универсальной тематике страха и борьбы со злом. Она напоминает нам о глубоких корнях украинской мифологии и культурной идентичности.

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