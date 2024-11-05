Какие специалисты в Украине могут получить бронь от мобилизации

Некоторые предприятия могут забронировать только половину своих работников

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 7 февраля 2025 года. В особый период критически важные предприятия могут забронировать своих работников.

Адвокат Татьяна Савченко для УНИАН объяснила, какие профессии имеют бронь от мобилизации. По ее словам, бронированию подлежат все госслужащие категории А и 50% государственных служащих категорий Б, В.

Также бронь от мобилизации могут получить:

работники органов власти, Национальной полиции, Антикоррупционного бюро, ДБР, прокуратуры, судов, Бюро экономической безопасности;

сотрудники критической инфраструктуры — в частности энергетического сектора и ГСЧС;

работники предприятий, производящих или ремонтирующих товары военного назначения, техники и боеприпасов.

Большинство предприятий могут забронировать только до 50% своих работников на срок не более шести месяцев, после чего бронирование нужно обновить. Однако для предприятий, обеспечивающих непрерывную работу энергетической системы, занимающихся фортификационными работами или работающих над технологиями оборонного назначения, разрешается бронировать до 100% работников. Также полное бронирование получают сотрудники дипломатических учреждений, Красного Креста и других гуманитарных организаций.

Как происходит процесс бронирования

Для предприятий, признанных объектами критической инфраструктуры, руководство представляет список военнообязанных сотрудников в Генштаб. Решение о бронировании принимается в течение трех рабочих дней, после чего ТЦК получает подтверждение.

Каждый забронированный работник получает документ, подтверждающий отсрочку. Оформление брони возможно также через сервис "Дия", где система использует информацию из базы "Оберег".

Предоставляется ли броня ФЛП

Работники, работающие на ФЛП или по гиг-контрактам, не имеют права на бронирование, поскольку Министерство обороны не видит специальностей таких работников. Бронированию подлежат только официально трудоустроенные лица, состоящие на военном учете.

Нужно ли проходить ВВК для получения брони

Согласно постановлению Кабмина №675, для получения брони от мобилизации не нужно проходить военно-врачебную комиссию.

Напомним, что Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных во время военного положения, в частности через портал "Дия". Согласно новым правилам, бронь могут получить граждане, состоящие на персональном военном учете в государственных органах, предприятиях или учреждениях.

Об этом говорится в постановлении № 1125 от 1 октября 2024 года. Правительство также обновило требования к информации, которая должна содержаться в таких списках, добавив новые данные:

реквизиты военно-учетного документа (в бумажной или электронной форме);

военно-учетная специальность;

дата уточнения военно-учетных данных.

Ранее "Телеграф" писал, смогут ли украинцы получить бронь от мобилизации в ноябре. Некоторым работникам могут аннулировать отсрочку.