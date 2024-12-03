Предприятия снова могут получать статус критичности и бронировать работников

Чтобы получить статус, нужно соответствовать нескольким требованиям

Министерство экономики Украины возобновило предоставление статуса критичности предприятиям для бронирования работников. Уже с 1 декабря 2024 года на портале "Дия" снова работает сервис бронирования, и первые предприятия успешно прошли процедуру обновления критичности по новым критериям.

Об этом сообщает пресс-служба министерства. Также отмечается, что критически важные предприятия подали уже более 3500 заявлений на бронирование 26,7 тысячи работников.

Для того чтобы предприятие могло получить статус критического, необходимо соответствовать нескольким требованиям:

Уровень зарплаты – средняя заработная плата должна составлять не менее 20 тысяч гривен за отчетный период.

– средняя заработная плата должна составлять не менее 20 тысяч гривен за отчетный период. Отсутствие задолженностей – предприятие не должно иметь долгов перед государственным или местным бюджетом по налогам и сборам.

В Минэкономики пояснили, что также необходимо соответствовать одному из дополнительных критериев:

сумма уплаченных налогов и взносов превышает €1,5 млн;

поступления в иностранной валюте превышают €32 млн;

предприятие имеет стратегическое значение для государства (определено в перечне стратегических объектов);

предприятие является резидентом "Дия Сити";

оказывает услуги связи со значительными доходами;

имеет важное значение для экономики или нужд общества.

После успешного обновления статуса критичности предприятия получают возможность бронировать своих работников на более длительный срок – до 12 месяцев.

В Минэкономики добавили, что те, кто не обновил критичность, тоже могут бронировать работников . Такое бронирование будет действовать до 28 февраля 2025 года, это крайний срок для обновления критичности.

Напомним, что теперь бронировать работников предприятия могут исключительно через портал "Дия".

Ранее "Телеграф" писал, что изменилось с 1 декабря для критических предприятий и военнообязанных украинцев. Одним из ключевых изменений, над которым работало Министерство цифровой трансформации Украины, станет цифровизация процесса бронирования.