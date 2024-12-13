У него подписчиков больше, чем у Зеленского: кто ведет канал "Николаевский Ванек" и причем тут Виталий Ким

Что известно о самом масштабном анонимном телеграм-канале "Николаевский Ванек"

Телеграм-канал "Николаевский Ванек" — один из самых популярных в Украине во время полномасштабной войны. Он был создан в апреле 2022 года и для многих украинцев стал источником важной информации, особенно во время ракетных атак РФ. Однако, до сих пор этот телеграмм-канал остается анонимным.

"Телеграф" расскажет, что известно о "Николаевском Ваньке" и почему с ним связывают главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

Что известно о "Николаевском Ваньке"

Телеграм-канал "Николаевский Ванек" был создан 17 апреля 2022 года, скорее всего, именно в Николаеве. Поначалу там сообщалась поточная ситуация в Николаеве, информация об угрозах российских атак и продвижение российских войск около города. Позже в телеграм-канале начали публиковать новости со всей Украины. Автор канала всегда обращался к подписчикам в непринужденной манере, называя их фирменными словами, по типу "киевчата", "днепрята", "львовчата" и прочее. Еще одна фраза, которая особенно запомнилась и полюбилась украинцам — "можно писать и спать" после отбоя воздушных тревог.

Со временем аудитория канала стремительно возрастала. Так, по данным исследования Telemetrio, именно "Николаевский Ванек" в 2023 году стал каналом с наибольшим приростом подписчиков в Украине – 1,3 млн. По состоянию на декабрь 2024 года количество подписчиков составляет уже более 2,6 миллионов. Такой аудиторией не может похвастаться даже официальный телеграм-канал президента Зеленского, у которого сейчас всего 700 тысяч подписчиков.

Почему "Николаевского Ванька" связывают с Виталием Кимом

Телеграм-канал "Николаевский Ванек" до сих пор остается анонимным, однако у пользователей есть версии, кто может быть его автором. Среди самых распространенных версий было, что это глава Николаевской военной администрации Виталий Ким. Дело в том, что в своем официальном тг-канале чиновник время от времени "палился" и писал фирменные фразочки "Ванька".

Так что при возможности журналисты спрашивали у Виталия Кима, является ли он автором "Николаевского Ванька". На это он не давал однозначных ответов, а еще больше интриговал.

"Уже не могу писать, поэтому, конечно, сейчас читаю и взаимодействую с ним. Во многом тг-канал изменился, но осталось одно – режим работы остался таким, каким был в первые восемь месяцев. Мы просто сотрудничаем. Администратор этого тг-канала – это независимый человек со своими мыслями", – рассказывал Виталий Ким в интервью ТСН.

У украинцев также есть версия, что телеграм-канал "Николаевский Ванек" ведет не один человек, а команда авторов. И среди них был, или все же до сих пор есть Виталий Ким.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит жена Виталия Кима и кем она работала до знакомства с ним. Не хочет, чтобы муж стал президентом.